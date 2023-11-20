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Haberler Eğitim Haberleri Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek? Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:06 Son Güncelleme: 20.11.2023 16:07

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek? Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı

Bir bardak suda fırtına koparmak, dilimizde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Söz konusu deyim, ifade ettiği anlam gereği, Türkçedeki anlam bütünlüğünü güçlendiren, yazışma ve konuşma dilinde önemli yere sahip olan bir söz dizimidir. Deyimin anlamı, esasında temel anlamı ile de uygundur. Basit düşünerek de deyimin anlamını bulabilirsiniz. Bir bardak suda fırtına koparmak ne demek, söz konusu deyimin anlamı sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek? Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı

Bir bardak suda fırtına koparmak, her yaş grubunda insanın kullanabileceği bir deyimdir. Deyimler, kullanıldıkları cümlenin anlamını güçlendiren ifadelerdir. Bu sayede daha az kelimeler ile derin anlamlar ifade edebilirsiniz. Bir bardak suda fırtına koparmak, temel anlamlı olarak da değerlendirilebilir. Bir bardak suda fırtına koparmak ne demek, söz konusu deyimin anlamı bilinerek deyim daha doğru kullanılabilir.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek?

Suyun debisinin yüksek olduğu durumlarda rüzgâr da fazla olur. Suyun az olması halinde bu etkinin oluşması mümkün değildir. Doğal olarak fırtınanın kopması için bir bardak su yeterli değildir. Eğer bir bardak su ile fırtına kopuyorsa, olayların büyümesi söz konusudur. Yani bir bardak suda fırtına koparmak, en basit olayların dahi büyümesi demektir.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı

Bir bardak suda fırtına koparmak, en basit şeylerin dahi büyütülerek sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirmeyi ifade eder. Söz konusu deyim aynı zamanda küçük şeylerden öfkelenmeyi de anlatır. Bu deyimin anlamına Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yer verilmiştir. Deyimin anlamının ne olduğunu aşağıdaki cümle yapılarını inceleyerek daha iyi anlayabilirsiniz.

  • Çok sinirliydi. Bir bardak suda fırtına kopardı.
  • Biraz daha sabırlı olabilirsiniz. Bir bardak suda fırtına koparmana gerek yok.
  • Ablam birdenbire bir bardak suda fırtına kopardı.

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Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek? Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı
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