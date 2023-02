Birey kelimesi, somut ve soyut olarak pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle de bu kelimeinin anlamının yanı sıra birey eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nokta eş anlamlı kelimeler sözlüğü ve TDK yardıma koşuyor. Türk dilindeki kelimelere göre Birey eş anlamlısı nedir? İşte, bireyin eş anlamlısı olan sözcük...

BİREY EŞ ANLAMLISI

Birey sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler can, fert, hayat ve yaşama sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

BİREY NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Birey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre birey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert

- Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri

- Bir türün kapsamı içine giren somut varlık

- İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert

- Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert

BİREY KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı.

BİREY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

birey oluş, bireyüstü