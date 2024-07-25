Bitlis Eren’e turizm alanında ihtisas misyonu

Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulan ve hızla gelişen yapısı ile dikkat çeken bir yükseköğretim kurumu. Üniversite, sunduğu geniş eğitim yelpazesi ve modern kampüs olanakları ile öğrencilere kaliteli bir eğitim ve araştırma ortamı sağlıyor. Bitlis Eren Üniversitesi, 2023 yılında "Turizm" alanında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına da dâhil edildi. Bu program kapsamında, üniversite turizm sektörü ile ilgili araştırma ve projeler geliştiriyor, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Üniversite, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve turizm alanında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor. Üniversite yetkilileri Bitlis Eren Üniversitesi'ni şöyle tanıttı.Bitlis Eren Üniversitesi, 6 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite bünyesinde ayrıca 17 araştırma ve uygulama merkezi bulunmakta olup, bu merkezler aracılığıyla bilimsel araştırmalar ve toplum hizmetleri yürütülmektedir. Üniversite, 511 akademik personel ve 542 idari personel ile güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir.Üniversitenin Rahva, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak yerleşkeleri bulunmaktadır. Bu yerleşkeler, modern eğitim binaları, laboratuvarlar, kütüphaneler ve sosyal tesisler ile donatılmıştır. Toplam 122 bin 34 metrekarelik biralana yayılan kampüsler, öğrencilere konforlu ve verimli bir eğitim ortamı sunmaktadır.Bitlis Eren Üniversitesi, 2024 itibarıyla 13 bin 482 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık 500'i yabancı uyruklu olup, üniversiteye uluslararası bir atmosfer kazandırmaktadır. Bitlis ilinde yükseköğrenim öğrencilerine yönelik hizmet veren yurtların kapasitesi 4.334 kişi olup, KYK yurtları ve özel yurtlar ile öğrencilere barınma konusunda geniş olanaklar sunulmaktadır.