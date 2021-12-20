Bitlis’te eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Bitlis'te devam eden kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi buldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 75 köy yolu da ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

Kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken, Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana artellerde Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresine ait ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye 75 personel ve 50 iş makinesi ile bu yıl boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız" dedi.