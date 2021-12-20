Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bitlis’te eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:35 Son Güncelleme: 20.12.2021 11:48

Bitlis’te eğitime kar engeli

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Bitlis'te devam eden kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi buldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 75 köy yolu da ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

Kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken, Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana artellerde Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresine ait ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye 75 personel ve 50 iş makinesi ile bu yıl boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis’te eğitime kar engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA