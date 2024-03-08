“Biyolojik İnsektisitlerin Zararlı Böceklerle Mücadelede Etkin Kullanımı” semineri

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman ve tarım alanlarını tehdit eden zararlılarla mücadelede son on yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hüseyin Çavuş "Özellikle günümüzde önemli bir konu olan çam keseböceği ile mücadelede biyolojik mücadele yöntemleri büyük bir rol oynuyor. Faydalı böcek üretimi ve korunması, çam keseböceği gibi zararlı türlerle mücadelede etkili bir biyolojik kontrol sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuş, "Zararlı türlerle mücadele edilirken diğer böcek türlerinin azalması, tarım sektörü üzerinde önemli zorluklar yaratmaktadır. Kimyasal tesislerin bitkilere ve çevreye zarar verdiği bilindiğinden, tarım sektörü araştırmacıları kimyasal kullanımını azaltmak ve alternatif yöntemlere odaklanmak için çaba sarf etmektedir" dedi. Özellikle çam keseböceği ile mücadelede kullanılan biyolojik insektisitlerin, doğa dostu bir çözüm olarak öne çıktığını vurgulayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, "Dünya ilaç piyasasının sadece küçük bir yüzdesini oluşturan biyolojik insektisitlerin, zararlılarla mücadelede kullanımının yaygınlaştırılması çevresel sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir" dedi.

Zararlılarla mücadelede bilimsel yaklaşımın önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, seminerle; çam keseböcekleri ve diğer istilacı zararlıların ekosisteme verdiği zararlarla mücadelede farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Bilimin bu mücadeledeki kritik rolüne vurgu yapan Doç. Dr. Tüzünkan, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bütün olanaklarımız ve birikimimizle tüm kurumlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Bilimsel araştırmaların ve devlet politikalarının ekosistemleri korumak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Tüzünkan, "Sayın bakanlarımız ve konuyla ilgili tüm mesle örgütlerinin seminere gösterdiği ilgi, konunun paydaşı olan bütün aktörlerin bilimin yönlendirmesine açık olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli" diye konuştu.