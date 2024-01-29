BM toplantıları öğrenciler tarafından canlandırıldı

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, öğrenci, öğretmen, idareci ve takım arkadaşlarının yine müthiş bir etkinliğe imza attıklarını belirtip, "MUN toplantıları çok prestijli ve öğrencilerin kendilerini doğru ifade etme anlamında önemli kazanım sağlayan bir etkinliktir. Bu yıl yine dolu dolu geçti. Tüm emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve katılan öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

G-MUN etkinliği şehir içi ve şehir dışından farklı devlet ve özel okullardan 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler müthiş bir etkinlikte olduklarını söyleyip Gündoğdu Vakfı'na teşekkür ettiler.

Adana Gündoğdu Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Berna Meral, İngilizce konuşmasında MUN toplantılarının İngilizce gerçekleşen bölümlerinde öğrencilerinin yabancı dil konusundaki başarılarının ortaya çıkmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. G-MUN 2024 (Gundogdu Model United Nations) Koordinatörü ve Adana Gündoğdu Koleji Eğitim Yöneticisi Burhan Börü, "AGK Meclis öğrencilerimizle birlikte 3 aylık hazırlık süreci sonrasında G-MUN 2024'ü gerçekleştirdik. Bu konferanslar sayesinde öğrencilerimizin İngilizce dil yeteneği ve özgüvenlerinin geliştiğini, araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli kazanımlar elde ettiğini gördük. Katılımcı tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.