Böbrek taşı hastalığı ülkemizde sıkça karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmediği takdirde vücutta pek çok soruna yol açabilir. Bu nedenle böbrek taşlarının vücuttan doğru tedaviler ile uzaklaştırılması oldukça önemlidir. Böbrek taşı nasıl oluşur, böbrek taşı nedir, neden ve nasıl oluşur soruları böbrek taşları oluşumundan korunmak isteyen bireylerin yanıtını aradığı sorulardandır.

Böbrek Taşı Nedir?

Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde yer alan genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak, bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara denir. Erkeklerde kadınlardan 3 kat fazla görülen bu hastalık bir kez oluştuğu zaman tedavi ile yok edilse de genellikle tekrarlama eğilimi gösterir.

Her yaşta görülebilen bu hastalık genellikle 30'lu yaşlarında olan bireylerde daha sık gözlenir. Tedavi edilmemesi durumda böbrek kanalları tıkanır ve bu durum da böbreklerin başın altında şiddetli ağrı göstermesine ve fonksiyonlarda bozulmalarına neden olur. Bu nedenle böbrek taşı bulunan bireyler belirti göstermese de tedavi olması gereklidir. Böbrek taşlarının en yaygın belirtileri;

Şiddetli göğüs, karın ve bel ağrıları

Bulantı ve kusma

İdrarda kan görülmesi

Sık idrara çıkma

İdrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?

Böbrekler, insan hayatını idame ettirebilmek ve vücut içerisinde bulunan doğal dengeyi sağlayabilmek amacıyla; vücuttaki atık maddeleri vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kanın içerisinde yer alan bazı maddeler, idrar oluşurken bazı nedenler ile sıvı içerisinde yoğunlaşırlar. Bu yoğunlaşma sonucu atıklar kristalize hale gelir.

Genellikle küçük olarak kalıp idrar yollarından uzaklaştırılsalar da bazı zamanlarda bu kristaller büyüyerek böbrek taşlarını oluşturur. Böbrek taşlarının yaklaşık %80'ini kalsiyum oksalat taşları oluşturur. Buna ek olarak enfeksiyona bağlı taşlar ve ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülen böbrek taşları çeşitleri arasında yer alır.

Böbrek Taşı Neden Oluşur?

İdrarın içerisinde farklı pek çok atık yer alır. Bu atıkların sıvı içerisine yoğunlaşması ile atıklar kristalize hale gelir ve bu durum böbrek taşlarının oluşumuna neden olur. Çoğunlukla bu kristalize atıklar idrarla atılır ve taş oluşumu gerçekleşmez. Ancak, risk faktörleri varsa ve sıvı alımı gereğinden az ise kristalize atıklar böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir. Taşlar bir noktadan sonra idrar yolundan geçemeyecek büyüklüğe ulaşır ve idrar yollarını tıkayabilir. Taşları oluşumuna neden olan kimyasallar; kalsiyum, oksalat, üre, sistin, ksantın ve fosfattır.

Beslenme şekilleri, metabolik rahatsızlıklar, sıvı alımının yetersiz olması ya da vücuttan fazla sıvı kaybı ve bazı ilaçlar böbrek taşına neden olabilir. Bunlara ek olarak;

Aile hikayesi

Yüksek protein içeren diyetlerin uzun süre boyunca uygulanması

Obezite

Böbrek hastalıkları ve böbrek anomalileri

Bağırsak ile ilgili ameliyatları

Zayıflama için mide ameliyatları

Yüksek tuz ve şeker tüketimi

Yoğun laksatif kullanımı

Migren ve depresyon ilaçları

Metabolik sendromlar

Bazı takviye ediciler (D vitaminleri, kalsiyum vb.)

Gut hastalığı

Yeterli olmayan fiziksel aktivite

İdrar yolları enfeksiyonları

faktörleri de böbrek taşına neden olabilir.