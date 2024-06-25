Boş Durmamak Ne Demek? Boş Durmamak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler gerçek ve mecaz anlamlarıyla gün içinde sıklıkla kullanılan, halk tarafından benimsenmiş, kalıplaşmış söz öbekleridir. Boş durmamak deyimi de gerçek ve mecaz anlama sahip deyimler arasındadır. Deyim her iki anlamıyla da gün içinde sıklıkla kullanılır. Deyim boş durmamayı ve bir uğraşla zamanı geçirmeyi belirtir. Boş durmamak ne demek, boş durmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını detaylı olarak açıklayarak çeşitli örnekler oluşturabiliriz.

Boş Durmamak Ne Demek?

TDK'ya göre boş durmamak deyimi gerçek ve mecaz olarak iki tanıma sahiptir. Gerçek anlamı ile her zaman bir işle uğraşmak olarak tanımlanır. Mecaz anlamı ise birinin yaptığına karşılık olarak bir harekette bulunmak olarak tanımlanmıştır.

Boş Durmamak Deyiminin Anlamı

Gün içinde sıklıkla kullanılan boş durmamak deyimi her zaman bir işle uğraşmak anlamının yanı sıra birinin yaptığına karşılık bir harekette bulunmak olarak tanımlanabilir.

Boş Durmamak Deyimi Cümle İçinde Kullanımı