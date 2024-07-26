Bosna Hersek’in ilk vakıf üniversitesi Saraybosna Üniversitesi 20. eğitim yılını kutluyor

Bize biraz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi hakkında bilgi verir misiniz?

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2003 yılında Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş, Bosna Hersek'in ilk vakıf üniversitesidir. 2004 yılında ilk öğrencilerini kabul eden IUS, bu yıl 20. Eğitim yıl dönümünü kutlayan genç bir üniversitedir. IUS kendisine Balkanlar'ın en kaliteli eğitimini verme misyonunu yüklemiş olup, farklı ülkelere mensup 3500'ün üzerindeki mezunlarıyla tam bir dünya üniversitesi haline gelmiştir. Bugün, dünyanın çeşitli bölgelerinde, kariyerlerine iş dünyasında veya akademide devam eden mezunlarımız başarılarıyla adlarından bahsettirmektedirler. Üniversitemizde eğitim %100 İngilizce olup, İngilizce hazırlık okulumuz AB Equals akreditasyon kuruluşu tarafından mükemmeliyet derecesinde akredite edilmiş bir okuldur. İngilizce hazırlık okulunda başarılı olan veya TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlardan yeterli puana sahip olan öğrenciler Fakülte eğitimlerine başlayabilmektedirler. Üniversitemiz 14 farklı ülkeden gelen hocaları ve 40'dan fazla ülkeden gelen öğrencileri ile gerç ek bir uluslararası üniversitedir.

Üniversitenizin diploması Türkiye'de YÖK tarafından tanınmakta mıdır? Denkliği var mıdır?

Evet, IUS YÖK tarafından tanınan ve diploma denkliği olan bir üniversitedir. Özellikle bu yıl öğrenci kaydettiğimiz 18 Lisans bölümümüzün tamamı ÖSYM tercih kılavuzunda yer almaktadır ve ÖSYM puanı ile üniversitemize yerleşen öğrenciler mezun olduklarında diplomalarına doğrudan denklik alacaklardır. ÖSYM sınavı haricinde üniversitemize yerleşen Türk öğrencilerinin diplomaları ise YÖK Yurtdışı Yükseköğreti̇m Di̇plomaları Tanıma ve Denkli̇k Yönetmeli̇ği̇ çerçevesinde işleme tabi tutulmaktadır. Üniversitemiz ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile 16 farklı programda Çift Diploma anlaşmaları yapmıştır. Öğrenciler bu programlara ÖSYM tercih kılavuzu ile yerleşmekte ve İngilizce hazırlık okulu ile ilk iki yılı IUS'ta, son iki yılı yerleştikleri üniversitede okuyarak dört yıllık eğitimleri sonunda iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Böylece çift diploma öğrencilerimiz hem uluslararası bir diplomaya hem de Türkiye'nin en prestijli üç üniversitesinden birisinin diplomasına sahip olmaktadırlar. Çift diploma programından mezun olan öğrenciler de diplomalarına doğrudan denklik almaktadırlar.

Üniversitenizin okul ücretleri Türkiye'deki vakıf veya diğer özel üniversitelerle karşılaştırıldığında nasıldır? Ayrıca üniversitede yurt imkanı var mıdır?

Üniversitemizin Lisans programlarının ücretleri 4500-5500 Euro arasında değişmektedir. Bu günkü kurla hesaplandığında en pahalı bölümünüz 192 bin TL'sına denk gelmektedir. Türkiye'deki vakıf ve özel üniversitelerinin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında IUS oldukça hesaplı bir üniversitedir. Ayrıca aday öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun çeşitli oranlarda bursa sahip olacakları dikkate alındığında IUS, fiyat olarak tercih edilecek bir üniversite olmaktadır. Saraybosna'da yaşam masrafları da İstanbul'la karşılaştırıldığında oldukça ucuzdur. Dolayısıyla bir öğrenci İstanbul'da ödeyeceği en ucuz okul ücretiyle, IUS'da hem okul hem de yaşam masraflarını karşılayabilmektedir. Üniversitemiz 72 bin metrekarelik kampüs alanıyla, Bosna'nın en büyük ve yeşil kampüsüne sahiptir. Kampüsümüz içinde kız ve erkek yurtları mevcuttur. Ayrıca yurt kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda, üniversite olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak öğrencilerimize ucuz ve güvenli kalacak yer sağlamaya da çalışıyoruz.

Kampüsünüzde öğrenciler için başka ne tür olanaklar sağlıyorsunuz? Bir öğrenci tüm ihtiyacını IUS kampüsü içinde karşılayabilir mi?

Bizim belki de esas farkımız burada ortaya çıkmaktadır. Öncelikle IUS eğitim olanakları ve uygulama laboratuvarları ve stüdyoları bakımından çok modern ve son teknoloji imkanları öğrencilerine sunmaktadır. İngilizce hazırlık okulu ve Fakülte sınıflarımız akıllı tahta teknolojileri ile donatılmış modern bir eğitim veren ortama sahiptirler. Üniversite vakfımız öğrencilerin uygulama faaliyetleri için laboratuvar ve stüdyolara sürekli yatırım yapmakta, öğrencilerimizin mesleklerini pratik olarak da en iyi şekilde öğrenerek mezun olmalarını sağlamaktadır. Üniversitemizde kapalı spor salonu, açık saha spor tesisleri, merkezi kafeterya, kafe ve kantinler ile temel ihtiyaçların hepsinin karşılanacağı bir ortam mevcuttur. Ayrıca ders dışı aktiviteler, ERASMUS ve diğer değişim programları ile öğrencilerimizin sosyal olarak gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Türkiye'de uzun yıllar akademisyenlik ve yöneticilik yapmış birisi olarak ben IUS'u "bir üniversiteden fazlası" olarak tanımlıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi biz ülkemizde dil eğitimi noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. IUS'a gelen bir öğrenci, burada sadece İngilizce'yi çok iyi öğrenmekle kalmıyor, Boşnakça'yı da öğrenerek tüm Slav ülkelerinde hareket edebilecek duruma geliyor. Öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ötesinde, kendi özgüvenini kazanarak yabancı bir ülkede nasıl yaşayabileceğini, farklı ülkelere ziyarette bulunarak tüm dünyada hareket edebileceğini, Türkiye dışında da çok rahat çalışabileceğini tecrübe ederek, kelimenin tam anlamıyla bir "dünya vatandaşı" haline geliyor. Boşnak-Türk kardeşliğinin pekişmesinin yanı sıra, dünyanın 40'dan fazla ülkesinden gelen öğrencilerle tanışıp kaynaşarak dünya barışına katkı sunma potansiyeline de erişiyorlar. Bütün bunlara bir de tüm dünyada tanınan ve değer verilen bir IUS diploması eklendiğinde, Türkiye'den öğrencilerin gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir üniversite ortamı sunduğumuzu bilmelerini isterim. Tüm aday öğrencilerimize gönüllerine göre bir programa yerleşmelerini ve başarılar diliyorum.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir