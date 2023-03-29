Bravo size gençler... Savunma sanayi için 300’e yakın parça tasarlayıp, üretiyorlar

Konya'da bulunan Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, birçok alanda ülke üretime destek sağlıyor. Özellikle pandemi döneminde ürettikleri malzemelerle sağlık sektörü üzerinden büyük bir yükü alan okul bununla da kalmıyor.
Okulun makine teknolojisi bölümü savunma sanayisine mekanik destek sağlıyor ve bu parçaların birçoğu da İHA'lar üzerinde kullanılıyor.
Makine Teknolojisi Alanı Öğretmeni Ali Demir'in öncülüğünde çalışan ekip, savunma sanayi için üretimini aralıksız sürdürüyor. SABAH'a konuşan Ali Demir, "Özellikle havacılık alanında insansız hava aracı ve insansız helikopterler başta olmak üzere savunma sanayi firmalarına mekanik üretimler yapıyoruz. Fason üretimi yapmıyoruz. Biz mekanik ara yüzlerini, mekanik parçaların tasarım ve üretimlerini o firmalar adına yapıyoruz. Firma bize ihtiyacını söylüyor biz onu tasarlıyoruz, prototipini ve üretimini yapıyoruz. Seri üretime geçtiğimiz ürünlerimizde var. Ürettiğimiz ürünlerimizin çoğunluğu İHA'larda kullanılıyor" dedi.
'SAVUNMA SANAYİNE 300'E YAKIN PARÇA ÜRETİYORUZ'
Birçok parçayı savunma sanayi için ürettiklerini belirten Ali Demir, "Mekanik olan her şeyi yapıyoruz. İniş takımı parçaları, paraşüt açma parçaları, elektronik ekipmanlarını kutularını, hız sensörlerinin mekanik parçalarını, motoru bağlayan parçalar gibi birçok parçayı yapabiliyoruz. Uçağın gövde tasarımı üç boyutlu olarak yapılmış olarak geliyor. Gövde tasarımı üzerinde bu bağlantı ekipmanlarını biz tasarlıyoruz, prototip üretiyoruz, prototipler uçak üzerine takılıyor ondan sonra uçuş testleri yapılıyor. 30 kilo ağırlığında bir İHA için bizim ürettiğim 70-80 tane irili ufaklı mekanik parçalar oluyor. Savunma sanayi için toplamda ise 250-300 çeşit parça üretiyoruz. Çoğunluğu da İHA'lar için kullanılıyor" diye konuştu.
'VATANIMIZA, MİLLETİMİZE FAYDAMIZ OLUYOR'
7 yıldır aralıksız olarak savunma sanayi için parça üretimi yaptıklarını ifade eden Demir, "2016 yılından beri savunma sanayi için üretiyoruz. Ben ve öğrencilerim bunu bir görev olarak görüyoruz. Okulumuzun misyonu farklı. Okulumuz için belki kazanımı az olabilir ama öğrencilerimiz için kazanımı oldukça büyük. Vatana, millete faydamız oluyor, öğrencilerimiz de bunu öğreniyor. Bu çok önemli. Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Misyonumuz, tasarlamak ve üretmek" ifadelerini kullandı.