Bravo size gençler... Savunma sanayi için 300’e yakın parça tasarlayıp, üretiyorlar

'SAVUNMA SANAYİNE 300'E YAKIN PARÇA ÜRETİYORUZ'

Birçok parçayı savunma sanayi için ürettiklerini belirten Ali Demir, "Mekanik olan her şeyi yapıyoruz. İniş takımı parçaları, paraşüt açma parçaları, elektronik ekipmanlarını kutularını, hız sensörlerinin mekanik parçalarını, motoru bağlayan parçalar gibi birçok parçayı yapabiliyoruz. Uçağın gövde tasarımı üç boyutlu olarak yapılmış olarak geliyor. Gövde tasarımı üzerinde bu bağlantı ekipmanlarını biz tasarlıyoruz, prototip üretiyoruz, prototipler uçak üzerine takılıyor ondan sonra uçuş testleri yapılıyor. 30 kilo ağırlığında bir İHA için bizim ürettiğim 70-80 tane irili ufaklı mekanik parçalar oluyor. Savunma sanayi için toplamda ise 250-300 çeşit parça üretiyoruz. Çoğunluğu da İHA'lar için kullanılıyor" diye konuştu.