Bu öğrenciler işsiz kalmıyor

KONYA Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nden mezun olan öğrenciler, sanayi- okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi işyerini açma belgesine sahip oluyorlar. Okul, elektrik-elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri, makine tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, kimya teknolojisi ile mobilya ve iç mekân tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor. Okul Müdürü Murat Aksoy "Öğrencilerimiz yüzde 100 iş imkânıyla mezun oluyorlar. Açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok" dedi.
KIZLAR EZBER BOZDU
12'nci sınıf öğrencilerinden Yaprak Sivrikaya
da otomobillere merakından dolayı Motorlu Araç Teknolojisi
alanını tercih ettiğini belirterek, "İş imkânımız fazla. Makine ya da otomotiv mühendisliği istiyorum. 'Kadın yaptı' dedirtmek istiyorum. Mesleğimi burada öğreniyorum. Buradan çıkar çıkmaz teknisyen olarak işe girebilirim" diye konuştu. Hatice Orhanlı
ise hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını dile getirerek, "Başta erkek öğrenciler garip baktı ama biz bu önyargıyı yavaş yavaş kırdık. Ağır işlerde yardımcı oluyorlar. Makine ya da otomotiv mühendisi olmak istiyorum. Uygulamalı ve teorik bilgim olduğu için daha avantajlı olacağım" ifadelerini kullandı.