Bu okuldan 4 yılda 113 hekim adayı çıktı

Mardin'ın Midyat ilçesindeki Midyat Fen Lisesi'nden mezun olan 25 öğrenci tıp, 2 öğrenci diş hekimliği, 4'ü eczacılık, 5'i mühendislik ve 2'si de hukuk fakültesine yerleşme başarısı gösterdi. İlçede 4 yıl önce kurulan lisenin bu süre içerisinde mezun ettiği öğrencilerden 113'ü tıp fakültesi, 46'sı diş hekimliği, 47'si mühendislik, 27'si eczacılık, 54'ü hemşirelik, 23'ü öğretmenlik, 11'i hukuk ve 25'i de üniversitelerin diğer bölümlerine yerleşti. Verdiği kaliteli eğitim ile öğrencilerinin üniversite hayallerine ulaşmasını sağlayan Midyat Fen Lisesi, elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ailelerin gurur kaynağı oldu. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile okul idaresi ve öğretmenler, üniversiteye yerleşen öğrencileri kutlamak için okulda düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Solmaz, yapacakları meslek ne olursa olsun öğrencilerin insanlara faydalı olmak için gayret göstermelerini istediklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Midyat bu köklü tarihiyle beraber bu başarılarıyla artık eğitimde bir marka olacak" diye konuştu.