Bu üniversitede öğrencilerin yüzde 99’u burslu

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler yetiştirerek öncü bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU), Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı tarafından Türkiye'nin en önemli ekonomi ve sanayi merkezlerinden biri olan İstanbul Esenyurt'ta 2013'te kuruldu. Ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş ve toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek isteyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi, "Eğitimde Önceliğiniz" sloganıyla 6 bölüm ve 8 programda 295 öğrenci alarak, eğitim öğretim hayatına başladı. "Öğrencinin parası öğrenciye" anlayışıyla öğrencilerinin yüzde 99'u en az bir burs imkânından faydalanıyor. Öğrencilerine geniş ve kesintisiz burs imkânları sağlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde spor, kültür ve sanat başarı bursu, akademik başarı bursu, çift anadal/ yandal bursu, tercih bursu, yatay geçiş bursu, şehit ve gazi bursu, kardeş bursları olmak üzere çok sayıda burs imkânı bulunuyor. Sağlanan bu bursların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde milli sporculara tam burs imkânı sağlanıyor.Üniversitenin tanıtım ofisi yetkilileri İESU'yu SABAH TERCİH EKİ'ne şöyle anlattı:Öğrenci odaklı anlayışla eğitim hayatını sürdüren üniversitemiz, kurulduğu tarihten bugüne kadar 20 bine ulaşan öğrenci sayısı ve 300'ü aşkın öğretim elemanıyla, 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile 10'uncu yılını devirerek büyük adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Bu yıl gençlere "Gelecek Senin Elinde" mottosu ile seslenen İstanbul Esenyurt Üniversitesi, yeni dünyanın pırıl pırıl gençlerine aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Dünyada yaşanan bütün olumsuzluklar eğitimli, donanımlı ve üreten gençlerin bulacağı çözümler ile düzelebilir. Gençlerin bu bilinç ile kendilerine yaklaşması ve içindeki potansiyelin farkına varmaları, gelecek üzerindeki haklarına ve sorumluluklarına sahip çıkmaları çok önemli. Bu düşünce ile seçimlerini yapmaları ve ömürleri boyunca başarılı ve mutlu olmaları üniversitemizin misyonlarından birisidir.Akademik bilgilerin yanında çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak; bilim ve teknolojik gelişmelerin topluma yayılmasına katkıda bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, paydaşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgili, donanımlı, girişimci ve sosyal sorumluluk ruhuna sahip, güçlü kişiliği ve sosyal becerileriyle bulunduğu her ortamda fark yaratabilen bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.Erasmus+ ve diğer değişim programlarıyla birlikte başta Almanya, Belçika, İtalya, Polonya, İspanya, Portekiz, Hırvatistan gibi 22 Avrupa ülkesi ve 63 üniversite ile öğrenci değişim anlaşması bulunuyor.Ayrıca 94 farklı ülkeden 4000'i aşkın yabancı uyruklu öğrenci de İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde lisans ve yükseklisans programında eğitim görerek aynı zamanda Türk kültürünü öğrenme fırsatı buluyor.Öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif yeteneklerini uzman eğitmen kadrosuyla geliştirmesine imkân tanıyan ve bu doğrultuda oluşturduğu okul takımlarıyla katıldığı birçok ulusal ve uluslararası müsabakaların tamamından dereceler ve ödüllerle dönmektedir.İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencilerinin kendi ilgi ve yetkinlik alanında ihtisaslaşmasını sağlayarak, özellikle aşçılık ve mutfak sanatları, yapay zekâ ve robotik teknolojileri ile salon ve saha sporları alanlarında uzmanlığını kanıtlamış durumdadır.