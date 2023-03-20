Bugün Nasıl Yazılır? TDK Bu Gün Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Birleşik kelimeler ayrı ayrı anlamları olan ayrıca birlikte kullanıldığında anlamı değişen veya değişmeyen kelimeler olarak bilinir. Bazı kelimelerin birleşik mi ayrı mı yazıldığı dilimizde sıkça merak edilir. Sınavlarda dahi karşımıza çıkarlar. Bugün nasıl yazılır, sorusu da bunlardan biridir. Peki, TDK bu gün doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı, diye merak ederiz. ayrıca yazılışının anlamının değiştiği ve değişmediği yerler vardır. Yazımız da ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

Bugün Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu "TDK" olarak kısaltılarak kullanılır. Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK'nin güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de "Bugün" kelimesidir.

Bu kelimenin yazılışı "bu gün" mü "bugün" mü diye sorulur. Kelimenin doğru yazılışı "bugün" dür.

TDK Bu Gün Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Birleşik sözcükler, birçok sözcüğün bir araya gelmesi ve kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere denir. İki uyumlu kelimenin yakıştırılması da diyebiliriz. Türk dil kurumuna göre birleşik olarak kullanıldığında "bu" ve "gün" sözcükleri "bugün" şeklinde yazılır.

Bugün kelimesinin kullanım amaçları farklıdır. Örneğin;

Bugün yılın en uzun günüdür. (gün anlamında)

Dünden bugüne çok şey değişti. (zar içinde kullanılan)

Bugünün çocukları yarının geleceğidir. (dönem, çağ anlamında)

Bugün kelimesinin ayrı yazıldığı işaret zamiri olarak kullanılan örneği de vardır.

Bir fotoğrafı göstererek "bu gün o kadar güzeldi ki unutamıyorum." dediğimizde ayrı yazarız.