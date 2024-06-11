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Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:42 Son Güncelleme: 11.6.2024 14:42

Burnundan Solumak Ne Demek? Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “burnundan solumak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; çok öfkelenip sinirlenmek manasını taşır. Peki, burnundan solumak deyiminin anlamı nedir? İşte burnundan solumak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

Burnundan Solumak Ne Demek? Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

"Burnundan solumak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir konu hakkında ya da bir kişiye aşırı sinirlenmek, öfke içinde bulunmak manasına gelen burnundan solumak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; burnundan solumak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Birinin bir davranışı ya da sözü karşısında sinirlenmek.

Anlamı: Karşı tarafa öfkelendiğini belli edecek şekilde davranmak.

Anlamı: Haksızlığa uğradığını düşünen birisinin öfke kontrolünü kaybetmesi.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Çok öfkelenip sinirlenmiş olmak, öfke içinde bulunmak.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Saatlerdir hiç mola vermeden çalıştığı için burnundan soluyor.
  • İşe geç kaldığım için patron burnundan soluyordu.
  • Burnundan soluyor şu an, bence daha sonra görüşün kendisiyle.
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Burnundan Solumak Ne Demek? Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği
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