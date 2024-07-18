Bursa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biridir. M.Ö. 3000'den Bizans dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan eserler müzede sergilenmektedir. Müze, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için ideal bir yerdir. Bursa ziyaretinizden önce Bursa Arkeoloji Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Arkeoloji Müzesi giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi bilgilerini öğrenmeniz faydalı olacaktır.
Müze, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Kültürpark'ın içindedir.
Bursa Arkeoloji Müzesi, Kültürpark'ın içinde yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın olan müzeye;
Toplu Taşıma: Birçok otobüs hattı müzenin yakınından geçmektedir. 2 numaralı metro ile Kültürpark durağında inip müzeye yürüyebilirsiniz.
Özel Araç: Müzeye özel bir otoparkı bulunmaktadır.
Yürüyüş: Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan müzeye keyifli bir yürüyüşle de ulaşabilirsiniz.
Bursa Arkeoloji Müzesi'ne giriş ücretsizdir.
Bursa Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik Çağ'dan Bizans Dönemi'ne kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan eserler sergilenmektedir. Müzede görülecekler arasında şunlar yer almaktadır:
Heykeller: Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller
Mozaikler: Roma ve Bizans dönemlerine ait mozaikler
Lahitler: Roma ve Bizans dönemlerine ait lahitler
Seramikler: Farklı dönemlere ait seramik eserler
Madeni Eşyalar: Farklı dönemlere ait madeni eşyalar
Paralar: Farklı dönemlere ait madeni paralar
Bursa Arkeoloji Müzesi'nde ayrıca müzeye ait bir kütüphane ve konferans salonu da bulunmaktadır.
Bursa Arkeoloji Müzesi, her gün 08:00 - 16:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Bursa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en eski arkeoloji müzelerinden biridir.
Müzede sergilenen eserlerin birçoğu Bursa ve çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.
Müzede ayrıca çocuklara yönelik eğitim programları da düzenlenmektedir.