Bursa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biridir. M.Ö. 3000'den Bizans dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan eserler müzede sergilenmektedir. Müze, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için ideal bir yerdir. Bursa ziyaretinizden önce Bursa Arkeoloji Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Arkeoloji Müzesi giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi bilgilerini öğrenmeniz faydalı olacaktır.

Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede?

Müze, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Kültürpark'ın içindedir.

Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bursa Arkeoloji Müzesi, Kültürpark'ın içinde yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın olan müzeye;

Toplu Taşıma: Birçok otobüs hattı müzenin yakınından geçmektedir. 2 numaralı metro ile Kültürpark durağında inip müzeye yürüyebilirsiniz.

Özel Araç: Müzeye özel bir otoparkı bulunmaktadır.

Yürüyüş: Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan müzeye keyifli bir yürüyüşle de ulaşabilirsiniz.

Müze Giriş Ücreti ve Müzekart Geçerliliği

Bursa Arkeoloji Müzesi'ne giriş ücretsizdir.

Müzede Görülecekler

Bursa Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik Çağ'dan Bizans Dönemi'ne kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan eserler sergilenmektedir. Müzede görülecekler arasında şunlar yer almaktadır:

Heykeller: Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller

Mozaikler: Roma ve Bizans dönemlerine ait mozaikler

Lahitler: Roma ve Bizans dönemlerine ait lahitler

Seramikler: Farklı dönemlere ait seramik eserler

Madeni Eşyalar: Farklı dönemlere ait madeni eşyalar

Paralar: Farklı dönemlere ait madeni paralar

Bursa Arkeoloji Müzesi'nde ayrıca müzeye ait bir kütüphane ve konferans salonu da bulunmaktadır.

Müze Ziyaret Saatleri

Bursa Arkeoloji Müzesi, her gün 08:00 - 16:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

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