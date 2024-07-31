Oyuncaklar yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekmektedir. Hangi yaşta olursanız olun sizi eğlendirebilen oyuncakları görmenin bir diğer yolu da Bursa Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etmek! Binlerce oyuncağı ağırlayan bu müze Bursa'nın gözde mekânlarından biri. Bursa'yı ziyaret edeceklerin odak noktası olmuş durumda. Bursa Oyuncak Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Oyuncak Müzesi giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları daha keyifli bir gezi sağlamak için oldukça önemli.

Bursa Oyuncak Müzesi Nerede?

Bursa Oyuncak Müzesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Altınşehir mahallesinde yer almaktadır.

Bursa Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bursa Oyuncak Müzesi'ne ulaşmak için, Bursa'da Nilüfer ilçesine giden şehir içi otobüsleri kullanabilirsiniz.

Bursa Oyuncak Müzesi Giriş Ücretli Mi?

Bursa Oyuncak Müzesi'ne giriş ücretlidir. Giriş ücretleri, yetişkin 90 TL, öğrenci, 60 TL, öğretmen 80 TL şeklindedir.

Bursa Oyuncak Müzesi Müzekart Geçerli Mi?

Bursa Oyuncak Müzesi'nin, özel bir müze olması sebebiyle müzekart geçerli değildir.