Bursa’da hayat üniversitelilere güzel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı sararken, üniversiteli gençlere sunulan birbirinden farklı imkânlarla Bursa, tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor. Anaokulundan BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde, üniversite eğitimini Bursa'da almak gençler için ayrıcalık haline geldi. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde bugüne kadar eğitim gören gençlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda desteklenmesi için farklı projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim döneminde de üniversiteli gençlerin yanında olacak. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı kolaylıklar:Barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençlere yurt bulmaları konusunda destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, evlerde kiracı olarak kalan üniversiteliler için de önemli fırsatlar sunuyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz yıl aldığı kararla evlerde kiracı olan öğrenci abonelere su fiyatları yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.Üniversiteli gençlerin en önemli gider kalemlerinden birini şehir içi toplu ulaşım ücretleri oluştururken, Bursa Büyükşehir Belediyesi üniversiteli gençlere de ucuz ulaşım imkanı sunuyor. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartı ile 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti yaklaşık 56 kuruşa denk geliyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde 2 ve Bursa Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 1 noktaya kurduğu çorba çeşmeleri sayesinde üniversiteliler her gün bir öğünü ücretsiz yeme hakkına da sahip oluyor. Toplam 2 bin öğrenci her gün bu çeşmelerden çorba ve ekmek alabiliyor.Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda şehir dışından gelen üniversitelilerin Bursa'nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarını görüp tanımaları için ücretsiz tur programları düzenliyor. Üniversiteliler, 'Gençlik Bursa'da Yollarda' projesi kapsamında 30'lu gruplar halinde her hafta çarşamba günleri Bursa'nın, cumartesi günleri ise İznik'in tarihi değerlerini ücretsiz olarak gezebiliyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı bir üniversite kenti haline getirmek gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandıklarını hatırlattı. Gençlik Kulübü mobil uygulaması ile de üniversiteli gençlere birçok mağaza ve kitapevinden indirimli alışveriş imkânı sunduklarını hatırlatan Başkan Aktaş "Üniversite eğitimi için Bursa'yı tercih edecek gençlerimiz hiç tereddüt etmesin. Bursa tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent olmanın yanında gençlerimiz için de çok iyi eğitim fırsatları sunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli gençlerimizin yanındayız" dedi.