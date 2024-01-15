2024-2025 eğitim yılı için düzenlenen bursluluk sınavına yoğun ilgi had safhada. Bölgede özellikle Adana, Tarsus ve Mersin'den sınava yoğun talep olduğu öğrenildi. Okul kapasitesinin üzerinde başvurunun yapıldığı okullar arasında yer alan Çağ Koleji'nin verdiği uluslararası standartlarda eğitim ve uluslararası akreditasyonlar, kalite ödülüne sahip olması nedeniyle bölgede ön plana çıkıyor. 1986 yılından bu yana kaliteden ödün vermeden, bölgede ilkleri gerçekleştirmeyi misyon edinen kolej, eğitime verdiği önem nedeniyle tercih listesinde ilk sırayı alıyor.