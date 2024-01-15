Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk sınavına yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 15.1.2024 13:41 Son Güncelleme: 15.1.2024 14:09

Bursluluk sınavına yoğun ilgi

2024-2025 eğitim yılı için düzenlenen bursluluk sınavına yoğun ilgi had safhada. Bölgede özellikle Adana, Tarsus ve Mersin’den sınava yoğun talep olduğu öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bursluluk sınavına yoğun ilgi

2024-2025 eğitim yılı için düzenlenen bursluluk sınavına yoğun ilgi had safhada. Bölgede özellikle Adana, Tarsus ve Mersin'den sınava yoğun talep olduğu öğrenildi. Okul kapasitesinin üzerinde başvurunun yapıldığı okullar arasında yer alan Çağ Koleji'nin verdiği uluslararası standartlarda eğitim ve uluslararası akreditasyonlar, kalite ödülüne sahip olması nedeniyle bölgede ön plana çıkıyor. 1986 yılından bu yana kaliteden ödün vermeden, bölgede ilkleri gerçekleştirmeyi misyon edinen kolej, eğitime verdiği önem nedeniyle tercih listesinde ilk sırayı alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursluluk sınavına yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA