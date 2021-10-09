Buyruk Eş Anlamlısı Nedir? Buyruk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Buyruk kelimesi Arapçadan dilimize geçen sözcüklerden birisidir. Neredeyse her Arapça kökenli sözcükte olduğu gibi, buyruk kelimesi içinde daha modern birkaç eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Buyruk kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeleri öğrenmek için tek yapmanız gereken okumaya devam etmek!

BUYRUK EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre buyruk kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Buyruğun eş anlamlısı toplamda 5 tanedir. Buyruk eş anlamlısı olarak kullanılabilecek sözcükler ferman, irade, emir, talimat ve istektir. Halk arasında ise buyruk kelimesi yerine genellikle emir sözcüğü kullanılmaktadır. Lakin belirtmekte fayda vardır ki bu kelimeler buyruk sözcüğünün sadece bir anlamı için uygun eş anlamlı sözcüklerdir. Buyruk kelimesinin bir diğer anlamı için de kullanılabilecek bir kelime bulunmaktadır. Buyruk kelimesinin ikinci anlamı için ise kullanılabilecek uygun eş anlamlı sözcük egemen kelimesidir.

BUYRUK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BUYRUK TANIMI

Buyruk kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Buyruk sözcüğü Arapça kökenli kelimelerden bir tanesidir. Buyruk kelimesi Arapça "amr" kökünden gelen ve emir vermek, belirlemek anlamına gelen "amara" kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar buyruk sözcüğünün tarihte yazılı olarak ilk 735 yılında Orhun Yazıtları'nda geçtiğini ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre buyruk kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Buyruk kelimesinin anlamlarından ilki emir, ferman, buyuru ve zorlayıcı söz manasına gelmektedir. Buyruk sözcüğünün bir diğer anlamı ise egemenlik manasına gelmektedir. Buyruk kelimesinin tarihi alanda bir diğer kullanımı daha bulunmaktadır. Buyruk kelimesi Osmanlıca da Orta Asya Türk Devletlerine bakmakla görevli devlet memuru anlamına gelmektedir.