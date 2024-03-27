Büyük İskender’in Mezarı Nerede? Büyük İskender Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Büyük İskender'in doğduğu gün Artemis Tapınağı'nın yanması büyük bir tesadüf olarak görülmüş ve bu tesadüften dolayı, kutsal sayılarak büyük bir titizlikle büyütülmüştür. Üstelik Büyük İskender, 16 yaşına kadar ünlü bir filozof Aristoteles tarafından eğitim görmüştür. Büyük İskender'in mezarı nerede sorusu ise pek çok kişinin kafasını kurcalar ve bu nedenle Büyük İskender nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi gibi sorular gün yüzüne çıkar.

Büyük İskender Nerede Vefat Etti?

Büyük İskender, Babil kentinde sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi'nin kıyılarında yeni kentler kurmayı planlıyordu. Bu sırada katıldığı uzun bir içkili eğlencenin ardından hastalanarak on gün içerisinde 32 yaşındayken MÖ 323 yılında Babil'de hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ise önce Memfis'e oradan da İskenderiye'ye götürülerek altın bir tabuta yerleştirildi.

Büyük İskender'in Mezarı Nerede?

Büyük İskender'in mezarının nerede olduğu halen araştırılmaktadır. Tarihsel kayıtlara bakıldığında, Büyük İskender'in cesedinin İskenderiye'de bir mezar inşa edilene kadar muhtemelen Memphis'te, yani Kahire yakınlarında bulunan antik bir şehirde, tutulduğu anlaşılıyor. Bu sürenin ne zaman olduğu belli değildir. Ayrıca tarihi kayıtlar, İskenderiye'de MÖ 3. Yüzyılın sonlarında İskender için Sema ya da Soma adı ile başka bir mezar inşa edildiğini gösteriyor.