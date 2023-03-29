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Giriş Tarihi: 29.3.2023 15:52 Son Güncelleme: 29.3.2023 16:02

Büyük Kütüphane, depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı

2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan YDÜ Büyük Kütüphane depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı. Depremzede öğrencilerin, YDÜ Büyük Kütüphane’den yararlanmak için e-Devlet’ten alacakları barkodlu ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve kimlik bilgileri ile library@neu.edu.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Büyük Kütüphane, depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı

YDÜ, Türkiye'de yaşanan depremden etkilenen 3,200 öğrencisi için daha önce pek çok önemli karar açıklamıştı. Depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Bahar Dönemi borçlarını silen üniversite, kampüs içerisindeki yurtlarında bulunan 470 yatak kapasitesini de barınma ihtiyacı duyan depremzede öğrencilerine ücretsiz olarak tahsis etti. Üniversite aynı zamanda depremzede öğrencilerine sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek vermeyi de sürdürüyor.

Türk halkının yanında olduklarını ifade eden YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak adına, hastanelerimizde kan bağışı kampanyası ve kışlık kıyafet ve battaniye yardım kampanyası başlatarak, ihtiyaçları hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdık. Ayrıca, hastanelerimiz ve üniversitemiz uzmanlarından oluşan tıbbi yardım ve arama kurtarma ekiplerimizi de depremin henüz 18'inci saatinde bölgeye gönderdik" dedi.

YDÜ'de eğitim alan depremzede öğrencilerin maddi yüklerinin azaltılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de bir dizi karar alarak uygulamaya aldıklarını kaydeden Günsel, "Ana vatan Türkiye'mize ve gençlerimize duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak; 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan kütüphanelerimizi, kitaba ve bilgiye erişmekte sıkıntı yaşayan tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açarak bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına da destek vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Büyük Kütüphane, depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı
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