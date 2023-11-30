Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Ne Demek? Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı

Atasözleri kimin söylediği belli olmayan, gündelik yaşantıda oldukça sık kullanılan, hayat hakkında bazı öneriler ve öğütler veren cümlelerdir. Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı da Türk kültüründe fazlaca yer etmekte ve hayat dersleriyle dolu bir rehber olarak varlığını sürdürmektedir. Bu araştırmada, büyük lokma ye büyük söz söyleme ne demek sorusunu yanıtlamak, atasözünün kullanımı artırıp dil kullanımını yaygınlaştırabilir.

Büyük Lokma Ye Büyük Söz Söyleme Ne Demek?

"Büyük lokma ye, büyük söz söyleme" atasözü, genel olarak bir eylemde bulunmadan önce düşünmeyi ve üzerine düşünülmeden verilen büyük kararlardan kaçınılması gerektiğini ifade eder. Bu atasözü, özellikle hayatın karmaşık ve belirsiz durumlarına karşı karar alırken dikkatli olunması gerektiğini vurgular. Yapılamayacak ya da gerçekleştirilemeyecek sözlerin verilmemesi gerektiğini öğütler.

Atasözünün bir diğer yorumu da, sadece duygusal ve fiziksel anlamda büyük şeyler talep etmeden önce düşünmenin önemine işaret eder. Büyük bir taahhüdün altına girmeden önce, hem duygusal hem de fiziksel anlamda hazır olup olunmadığını değerlendirmek gerektiğini hatırlatır. Başarılı olunamayacak bir iş konusunda büyük taahhütler vermemek gerektiğini söyler. Aynı zamanda "asla yapmam" gibi cümlelerin kurulduğu kararlar almamayı da savunur. Çünkü insan büyük konuşup büyük laflar ettikten sonra o durumu ya da olayı gerçekleştirmek zorunda kalabilir.

Örnek Cümleler:

Bir daha onunla görüşmem demiştin ama işin düşünce nasıl da yanına gittin, demek ki büyük lokma ye büyük söz söyleme.

Her şeyi bugün bitirecektin ama yapamadın, büyük lokma yiyip büyük söz söylememek gerek.

Esra, yeni işinde hızlı bir yükseliş yaşadı, ancak henüz tecrübe kazanmadan büyük kararlar almaktan kaçınması gerektiğini anlamalı. Sonuçta, '"büyük lokma ye, büyük söz söyleme" demişler.