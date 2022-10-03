Caferağa Medresesi Nerede? Caferağa Medresesi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Yapıldı, Özellikleri Neler?

Caferağa Medresesi nerede sorusu burayı ziyaret edeceklerin aklına ilk gelen sorulardan biridir. Her yanında gezmek için tarihi ve kültürel eserlerin bulunduğu Türkiye coğrafyasında Caferağa Medresesi en güzel kültürel gezi seçeneklerinden biridir. Peki ya Caferağa Medresesi'ne nasıl gidilir? Caferağa medresesine ve diğer pek çok medreseye yapılar hakkında bilgi edinip gitmek en güzel seçenektir. Bu nedenle Caferağa Medresesi ne zaman yapıldı sorusunun yanıtını bilmek önemlidir. İçerikte Caferağa Medresesi'nin özellikleri ve tarihi konusuna da detaylarıyla değindik.

Caferağa Medresesi Nerede?

İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan kadim bir şehir olduğu için içerisinde pek çok tarihi eser barındırır. Öyle ki direkt olarak İstanbul tarihi ile ilgilenen bağımsız araştırmacılar ile akademisyenlerin sayısı son derece fazladır.

Pek çok kişiye göre dünyanın en güzel şehri olarak görülen İstanbul, Caferağa Medresesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Fatih'in Caferiye Sokağında, Soğukkuyu çıkmazında bulunan Caferağa Medresesi, her gün İstanbulluları, diğer pek çok şehir ve ülkeden misafirlerle birlikte ağırlamaktadır.

Caferağa Medresesi Tarihi

Caferağa Medresesi Ne Zaman Yapıldı? Sorusu İstanbul'da bulunan tarihi eserleri ve bu medreseyi araştıranlar tarafından sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. Caferiye Medresesi vakti zamanında Kanuni Sultan Dönemi'nde dönemin çok ünlü bir mimarı olan Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1559 senesinde inşa edilen yapı, Klasik Türk Sanatları söz konusu olduğunda en tipik ve en önemli yapılardan bir tanesi olarak anılmaktadır.

Caferağa Medresesi ilk yapıldığı zaman pek çok ders bu medresede yapılıyor ve eğitimin kalbi burada atıyordu. İçinde 15 tane dersliğin bulunduğu medrese İslami mimari esaslarına uygun şekilde tasarlanmış ve günümüzde de UNESCO dünya mirası listesine girmeyi başarmıştır. Burası, dönemin Babüssade ağalarından olan Cafer Ağa tarafından yaptırıldığı için ismi Caferağa Medresesi olarak tarihe geçmiştir.

İçinde bulundurduğu pek çok çini, hat, minyatür, ebru ve ney ile Caferağa Medresesi, kesinlikle ziyaret edilip görülmeye değer.

Caferağa Medresesi'ne Nasıl Gidilir?

Tarihi araştıran ve tarihi kalıntıları canlı olarak görmek için Caferağa Medresesi'ne gitmek isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu da Caferağa Medresesi'ne nasıl gidileceğine dair soruların uyanmasına sebep oluyor.

Caferağa Medresesi'ne İstanbul'da hem otobüs hem tren hem metro hem de tramvay ile gitmek mümkündür. Fatih gibi çok kilit ve merkezi bir yerde bulunduğu için bu yapıya ulaşmak son derece kolaydır.

Buraya gitmekte olan otobüs hatları 28, 30D, 46Ç, 47E, 54E, 66, 97 ve EM1 kodlu otobüslerdir. Marmaray'ın da çok yakınından geçtiği Caferağa Medresesi'ne Metro ile de aynı şekilde gitmek mümkündür. Buraya giden tramvay hattı ise T1'dir.