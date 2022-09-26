Çağatay Han hakkında yapılan araştırmalar başta tarih ilgililerin arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Döneminden günümüze kadar ulaşan bir üne sahip olması bundaki en büyük sebeplerdendir. Bu sebeple yazımızda Çağatay Han kimdir, Çağatay Han Türk mü, Moğol mu, Cengiz Han'ın neyi oluyor gibi soruları yanıtladık. İşte, hakkında tüm merak edilenler...

Çağatay Han Kimdir?

Çağatay Han, aralık 1183'te doğmuş, Börçigin Hanedanından gelen ve Cengiz Han'ın oğlu olan Moğol Prensidir. Kardeşleriyle beraber babasının Çin ve Harezm seferlerine katılmıştır. Harzemşahların başkenti olan Urgenç kentinin ele geçirilmesinde büyük rolü bulunmaktadır. daha sonrasında da Moğollardan kaçan Celaleddin Harzemşah'ı izlemekle görevlendirilmiştir. Babasının vefatından sonra kardeşi Ögeday'ın büyük han olmasına destek verdi. Çünkü abisi oluyordu. Cengiz yasaları konusunda uzman olması onun büyük saygınlık kazanmasına yol açmıştır. Ölmeden önce babası tarafından ona verilen topraklarda Çağatay Hanlığını kurdu. Abisinin vefatından kısa bir süre sonra da kendi vefat etti.

Çağatay Han Cengiz Han'ın Neyi oluyor?

Çağatay Han, Cengiz Han'ın eşi olan Börte Uçin'den olan ikinci oğludur. Bu sebeple de imparatorluğun varisi konumunda olmuştur. Ancak babasının vefatından sonra abisinin tahta çıkmasına karşı çıkmamış Çağatay Hanlığıyla beraber merkez devlete bağlı şekilde yönetim sürdürülmüştür.