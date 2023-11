İngilizce dil bilgisi, okullardaki en önemli derslerden biri olduğu gibi, en sık karıştırılan dersler arasında da yer alır. Can ve could konusu da İngilizcenin temel konularından biridir. Yeni öğrenenlerin sıklıkla karıştırdığı bu konular, temel mantığı anlayınca bir hayli kolay olmaktadır. İngilizcenin yaygınlaşmasıyla da her geçen gün önem kazanmaktadır. Can could farkı, can ve could nerelerde kullanılır, örnekleri neler başlıklarını pekiştirmek, İngilizcenize oldukça şey katacaktır.

Can Could Farkı Nedir?

"Can" ve "could" İngilizce'de sıkça kullanılan iki yardımcı fiildir ve aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. İşte bu iki kelime arasındaki temel farklar:

Can:

"Can" kelimesi, genelde şu anki ya da genel yetenekleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

I can swim. (Yüzme yeteneğim var.)

She can speak Spanish fluently. (O, İspanyolca'yı akıcı bir şekilde konuşabilir.)

Could:

"Could" ise genellikle geçmişteki yetenekleri, bir şeyi yapma olasılığını veya nazik bir şekilde izin istemeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

Could I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?)

Olasılık ve Höşgörü:

"Could" ayrıca bir şeyin olasılığını ifade ederken ya da bi r duruma daha hoşgörülü bir yaklaşım sunarken kullanılabilir.

It could rain later. (Daha sonra yağmur yağabilir.)

Can ve Could Nerelerde Kullanılır?

Can:

Şu anki yetenekleri ifade eder.

Genel izin durumlarını belirtir.

Gelecekte olası durumları ifade edebilir.

Could:

Geçmişteki yetenekleri ifade eder.

Geçmişteki izin durumlarını belirtir.

Kibar bir şekilde bir şey istemek için kullanılır.

Can Örnekleri

I can swim. (Yüzme yeteneğim var.)

Can you speak French? (Fransızca konuşabilir misin?)

She can play the guitar. (O, gitar çalabilir.)

Can I borrow your car? (Arabanı ödünç alabilir miyim?)

The concert can be loud. (Konser yüksek sesli olabilir.)

Could Örnekleri