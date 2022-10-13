Candaroğulları Nerede Kuruldu? Candaroğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

Candaroğulları Beyliği, İkinci Dönem Anadolu Beylikleri içerisinde yer alır. Denizci özellikleri ile bilinen Candaroğulları, Osmanlı Donanması'na güç katmıştır. Bu gibi özellikleri nedeni ile pek çok insan Candaroğulları nerede kuruldu diye merak ediyor. Peki, Candaroğulları Beyliği kim tarafından ve ne zaman alındı? Candaroğulları Beyliği eserleri neler diye düşünüyorsanız bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Candaroğulları Beyliği Kurucusu Kimdir?

Candaroğulları Beyliği, İlhanlı hükümdarı olan Geyhatu tarafından Eflani'nin Şemseddin Yaman Candar'a verilmesi sonucunda kurulmuştur. 1291 yılında kurulan Candaroğulları Beyliği soy ağacı ise şu şekildedir;

Şemseddin Yaman Candar

I. Süleyman Paşa

I. İbrahim Bey

Yakup Bey

Emir Adil Bey

Kötürüm Bayezid

II. Süleyman Paşa

İsfendiyar Bey

II. İbrahim Bey

İsmail Bey

Kızıl Ahmed Bey

Candaroğulları Nerede Kuruldu?

Candaroğulları Beyliği, 1291 yılında Kastamonu ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Kastamonu ve Sinop'a hakim olduğu bilinir.

Candaroğulları Osmanlı'ya Nasıl Katıldı?

İsmail Bey'in tahta geçtiği dönemde, Kızıl Ahmed Bey'in isyan çıkarması sonucu Candaroğulları Beyliği sona doğru sürüklenmeye başlamıştır. Bunun sonucunda da 1461 yılında II. Mehmed'in Trabzon seferinden hemen önce Candaroğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Candaroğulları'nın denizci olma özellikleri ve Sinop'ta tersane kurmaları, Osmanlı Devleti'nin donanmasına güç katmıştır.

Candaroğulları Beyliği Eserleri Nelerdir?

Candaroğulları Beyliği'nin mimari eserleri bulunuyor. Bu eserler;