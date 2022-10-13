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Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:32 Son Güncelleme: 13.10.2022 15:32

Candaroğulları Nerede Kuruldu? Candaroğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

Candaroğulları Nerede Kuruldu? Candaroğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

Candaroğulları Beyliği, Anadolu ve Türk tarihinde iz bırakan beyliklerdendir. 1071 Malazgirt Savaşı’nın hemen ardından Anadolu’da beylikler kurulmuştur. Bu beylikler Anadolu Beylikleri olarak bilinir. Anadolu Beylikleri; Birinci Dönem Anadolu Beylikleri ve İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak iki gruba ayrılır. Bu yazımızda sizin için Candaroğulları nerede kuruldu sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de Candaroğulları Beyliği eserleri neler, kim tarafından ne zaman alındı diye merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

Candaroğulları Beyliği, İkinci Dönem Anadolu Beylikleri içerisinde yer alır. Denizci özellikleri ile bilinen Candaroğulları, Osmanlı Donanması'na güç katmıştır. Bu gibi özellikleri nedeni ile pek çok insan Candaroğulları nerede kuruldu diye merak ediyor. Peki, Candaroğulları Beyliği kim tarafından ve ne zaman alındı? Candaroğulları Beyliği eserleri neler diye düşünüyorsanız bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Candaroğulları Beyliği Kurucusu Kimdir?

Candaroğulları Beyliği, İlhanlı hükümdarı olan Geyhatu tarafından Eflani'nin Şemseddin Yaman Candar'a verilmesi sonucunda kurulmuştur. 1291 yılında kurulan Candaroğulları Beyliği soy ağacı ise şu şekildedir;

  • Şemseddin Yaman Candar
  • I. Süleyman Paşa
  • I. İbrahim Bey
  • Yakup Bey
  • Emir Adil Bey
  • Kötürüm Bayezid
  • II. Süleyman Paşa
  • İsfendiyar Bey
  • II. İbrahim Bey
  • İsmail Bey
  • Kızıl Ahmed Bey

Candaroğulları Nerede Kuruldu?

Candaroğulları Beyliği, 1291 yılında Kastamonu ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Kastamonu ve Sinop'a hakim olduğu bilinir.

Candaroğulları Osmanlı'ya Nasıl Katıldı?

İsmail Bey'in tahta geçtiği dönemde, Kızıl Ahmed Bey'in isyan çıkarması sonucu Candaroğulları Beyliği sona doğru sürüklenmeye başlamıştır. Bunun sonucunda da 1461 yılında II. Mehmed'in Trabzon seferinden hemen önce Candaroğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Candaroğulları'nın denizci olma özellikleri ve Sinop'ta tersane kurmaları, Osmanlı Devleti'nin donanmasına güç katmıştır.

Candaroğulları Beyliği Eserleri Nelerdir?

Candaroğulları Beyliği'nin mimari eserleri bulunuyor. Bu eserler;

  • Kastamonu İbn Neccar Eligüzel Camii
  • Safranbolu Gazi Süleyman Paşa Camii
  • Sinop Kötürüm Bayezid Camii ve Sarayı
  • Kastamonu'da İbrahim Bey ve İsmail Bey'e ait Camii, medrese, kütüphane, mektep.

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