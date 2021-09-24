Çeşit Eş Anlamlısı – Çeşit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çeşit kelimesi farklı yerlerde farklı kullanım amaçları doğrultusunda tercih edilip kullanılabilir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinde eş anlamı da bulunmaktadır. Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan çeşit eş anlamlısı, cümle içerisinde ya da tek başına da kullanılabildiğinde anlam bütünlüğünü bozmaz ve kendi başlarına da birer anlam ifade ederler. Bu kapsamda; çeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ÇEŞİT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Çeşit eş anlamlısı, "tür" kelimesidir. Çeşit kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

*Aynı türden olan şeylerin bazı özellikler ile ayrılan öbeklerinden her biri

*Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik

*Türlü

Çeşit kelimesi ile anlamdaş olan diğer kelimeler ise; cins, kalem, tür, nev, soy, türlü, bölüm sözcükleridir.

Farklı türleri olan ancak bir arada olması gereken birçok farklı unsuru barındıran durumlar çeşit olarak adlandırılır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı