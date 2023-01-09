Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

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Ceyhun Atuf Kansu Kimdir?

Ceyhun Atuf Kansu 1919 yılında İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşta annesini kaybeden Kansu 1921 yılında babası ile birlikte Ankara'ya gelmiştir. Ankara Gazi Lisesi'nin bitiren Kansu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş ve buradan başarı ile mezun olmuştur. Ankara Numune Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayan Kansu, uzun bir süre Ankara, Turhal ve Etimesgut Şeker Fabrikası'nda işyeri hekimliği yapmıştır.

Ceyhun Atuf Kansu'nun öğrencilik ve doktorluk hayatında her zaman şiirin büyük anlamı olmuştur. İlk şiiri lise döneminde iken okul dergisinde yayınlanmıştır. Sonraki süreçte şiirleri Yücel, Ülkü, İstanbul ve Millet dergilerinde yayınlanmıştır. Şair, yazdığı şiirlerde daha çok toplumsal sorunlara dikkat çekmiştir.

Ceyhun Atuf Kansu yazdığı eserlerde özlem, sevinç, yaşam savaşı ve acı temalarını coşkulu bir söylemle dile getirmiştir. Şiirlerinin kaynağını da doğa, bağımsızlık, hoşgörü ve insan sevgisi oluşmuştur. Masal ve hikaye alanında yazdığı eserleri "Çocuk" isimli dergide yayınlanmıştır.

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri

Ceyhun Atuf Kansu yaşadığı dönemde çok sayıda şiir yazmıştır. Söz konusu şiirler arasında öne çıkanlar kronolojik sıraya göre aşağıda sıralanmıştır.

Bir Çocuk Bahçesinde-1941

Bağbozumu Sofrası-1944

Çocuklar Gemisi-1946

Yanık Hava-1951

Haziran Defteri-1955

Yurdumdan-1960

Bağımsızlık Gülü-1965

Sakarya Meydan Savaşı-1970

Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü-1970

Ceyhun Atuf Kansu'nun deneme ve makale alanında da yazdığı çok sayıda eser vardır. Bu kapsamda ön plana çıkan eserler aşağıdadır.