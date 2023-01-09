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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:50 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:50

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Edebiyata ilginiz varsa Ceyhun Atuf Kansu kimdir sorusunu araştırmayı düşünebilirsiniz. Ceyhun Atuf Kansu şiirleri, toplumun sorunlarına parmak basan, edebi yönü yüksek eserlerdir. Ceyhun Atuf Kansu hayatı, şiirle bütünleşik olarak araştırılmalıdır. Ceyhun Atuf Kansu sözleri ve eserleri ilham verici niteliktedir. Ceyhun Atuf Kansu hangi edebi akım konusu da merak edilenler arasındadır. Ceyhun Atuf Kansu hangi şiir anlayışı ve topluluk sorularını sizler için araştırdık.

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Ceyhun Atuf Kansu kimdir sorusunu araştırırken aynı paralelde Ceyhun Atuf Kansu şiirleri de incelenmelidir. Ceyhun Atuf Kansu hayatı incelenirken de karşınıza çok enteresan bilgiler çıkar. Ceyhun Atuf Kansu sözleri ve eserleri de etkileyici niteliktedir. Söz konusu şair ve edebiyatçı yaşadığı dönemde çok sayıda esere imza atmıştır. Ceyhun Atuf Kansu hangi edebi akım hangi şiir anlayışı ve topluluk sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir?

Ceyhun Atuf Kansu 1919 yılında İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşta annesini kaybeden Kansu 1921 yılında babası ile birlikte Ankara'ya gelmiştir. Ankara Gazi Lisesi'nin bitiren Kansu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş ve buradan başarı ile mezun olmuştur. Ankara Numune Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayan Kansu, uzun bir süre Ankara, Turhal ve Etimesgut Şeker Fabrikası'nda işyeri hekimliği yapmıştır.

Ceyhun Atuf Kansu'nun öğrencilik ve doktorluk hayatında her zaman şiirin büyük anlamı olmuştur. İlk şiiri lise döneminde iken okul dergisinde yayınlanmıştır. Sonraki süreçte şiirleri Yücel, Ülkü, İstanbul ve Millet dergilerinde yayınlanmıştır. Şair, yazdığı şiirlerde daha çok toplumsal sorunlara dikkat çekmiştir.

Ceyhun Atuf Kansu yazdığı eserlerde özlem, sevinç, yaşam savaşı ve acı temalarını coşkulu bir söylemle dile getirmiştir. Şiirlerinin kaynağını da doğa, bağımsızlık, hoşgörü ve insan sevgisi oluşmuştur. Masal ve hikaye alanında yazdığı eserleri "Çocuk" isimli dergide yayınlanmıştır.

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri

Ceyhun Atuf Kansu yaşadığı dönemde çok sayıda şiir yazmıştır. Söz konusu şiirler arasında öne çıkanlar kronolojik sıraya göre aşağıda sıralanmıştır.

  • Bir Çocuk Bahçesinde-1941
  • Bağbozumu Sofrası-1944
  • Çocuklar Gemisi-1946
  • Yanık Hava-1951
  • Haziran Defteri-1955
  • Yurdumdan-1960
  • Bağımsızlık Gülü-1965
  • Sakarya Meydan Savaşı-1970
  • Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü-1970

Ceyhun Atuf Kansu'nun deneme ve makale alanında da yazdığı çok sayıda eser vardır. Bu kapsamda ön plana çıkan eserler aşağıdadır.

  • Devrimcinin Takvimi-1962
  • Ya Bağımsızlık Ya Ölüm-1964
  • Köy Öğretmenine Mektuplar-1964
  • Atatürkçü Olmak-1966
  • Atatürk ve Kurtuluş Savaşı-1969
  • Balım Kız Dalım Oğul-1971
  • Sevgi Elması-1972
  • Halk Önderi Atatürk-1972
  • Cumhuriyet Ağacı-1973

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Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği
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