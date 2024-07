Çeyrek asrında en verimli döneminde Altınbaş’tan dijital hamle

Altınbaş Üniversitesi bu yıl 16'ncı yaşını kutluyor. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan 16 yılda üniversitelerinin birçok başarıya imza attığını belirterek, "Çeyrek asra yeni yeni başarılar sığdıran üniversitemiz 13 bin 500 yüze ulaşan öğrenci sayısı ile en verimli döneminde. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, araştırma ve topluma hizmet bakımından en üst sıralardaki üniversiteler arasına girmekten başka hiçbir planı, düşüncesi ve gündemi olmayan gerçek bir vakıf üniversitesiyiz" dedi. Altınbaş Üniversitesi olarak iş dünyasını ve ekonomiyi çok iyi bilen bir grubun üyesi olduklarını hatırlatan Erhan "Sadece diploma veren değil, meslek sahibi yapan bir üniversiteyiz. Bu bizim DNA'mızda var" diye konuştu. Mezunlarının iş bulmadaki kolaylıklarına da dikkat çeken Erhan "Kariyer.net sitesinin yayınladığı "İşveren İlgi Endeksi'nin verilerine göre, makine mühendisliği bölümümüzün, Türkiye'deki 109 makina mühendisliği bölümü arasında genel sıralamada 8, vakıf üniversiteleri arasında ise 2'nci sırada yer alması önemli bir gösterge" dedi. "105 farklı ülkeden öğrencisiyle, Türkiye'nin uluslararası üniversitesiyiz. Değişen küresel ve ulusal şartlara göre süratle güncelleyebilen, dinamik bir bünyeye sahibiz. 13 binden fazla mezunumuz, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde üniversitemizin adından övgüyle söz ettiren başarılara imza atıyorlar. Öğrencilerimiz bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetlerde her geçen yıl daha fazla derece alıyor" diyen Prof. Dr. Erhan "2025 yılına kadar kampüs otonom sistemlerini de dışarıya bağımlı olmaktan çıkartarak üniversite bünyelerinde üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Erhan ayrıca yeni bir gelişme olan Türk Dünyası Üniversiteler Birliğine tam üye olarak kabul edildikleri müjdesini verdi.Türkiye'de Horizon Küme 4 projesine dâhil olan 2 üniversiteden biri olduklarını söyleyen Erhan "Toplam 5 milyon avroluk bir projeyi bu sayede ülkemiz bilim dünyasına kazandırmış olduk. Kurumumuzun destek payı 562 bin Avro. Bizim için gurur verici bir gelişme. Bu proje kanser hastalıklarının erken teşhisinde kullanılacak bir çeşit yeni tip endoskopi cihazının geliştirilmesini içeriyor" dedi.Öğrenci Dekanı Öğretim Üyesi Dr. Duygu Kotan Türkden ise dünya üniversitesi olma yolunda "Farklılıklara Adaptasyon ve Sürdürülebilirlik" gibi atölyelerden oluşan, üniversiteye özgü yeni nesil bir oryantasyon programı yürüttüklerini söyledi. Türkden, "Öğrencilerimizin üniversiteye uyum sürecini AU101 programıyla kolaylaştırıp, hızlandırıyoruz. Bütün öğrencilerin sanattan spora, teknolojiden bilime entelektüel bir bakış açısına sahip olmalarını hedefliyoruz" dedi. Ayrıca paylaşım kültürünün üniversiteleri için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Dr. Türkden, "Öğrencinin merkezde olduğu bir programımız var. Oryantasyon sürecinin alışılagelmiş yapısı yerine yeni öğrencilerimiz akran koçlarının ev sahipliğinde yerleşkelerimizi, sistemimizi tanıyor, onların deneyim aktarımıyla adaptasyonları kolaylaşıyor. Oryantasyonun ilk gününde öğrenme ve eğlence bir arada, festival tadında geçiyor" diye konuştu.Köln Üniversitesi iş birliği ile Türk- Alman Çift Diploma Lisan Programı kapsamında özel burs veriliyor. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı'ndan toplam 12 öğrenciyi burs ile destekleyecek. Bu kapsamda öğrenci başı aylık 400 Euro ve bir defaya mahsus olmak üzere 425 Euro seyahat desteği sağlamaktadır. DTB lisans programı için DAAD tarafından verilen burs 2024/2025 Güz döneminden itibaren, 2026/2027 Bahar döneminin sonuna kadar geçerli olacak. Ayrıca ABD'nın South Dakota State Universitesi ile Elektirik- Elektronik Mühendisliği alanında çift diploma anlaşması sağlanıyor.Altınbaş Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking'e (Etki Sıralaması) göre, Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar'da ilk 400'de yer alıyor. Tüm kriterlerden de puan alarak sıralamaya girdi. University Ranking by Academic Performance sıralamasına göre ise vakıf üniversitelerinde 22'nci sırada yer almayı başardı.