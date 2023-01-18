Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukuku Genel Hükümleri, İlkeleri ve Kavramları Neler?

Ceza hukuku nedir sorusu, hukukun temel araştırma konuları arasındadır. Ceza hukuku ilkeleri konunun inceleme esaslarının başında yer alır. Ceza hukuku genel hükümler hukuk kaynaklarında bulabileceğiniz konulardandır. Ceza hukuku kavramları bilinerek konunun ayrıntılarına hâkim olabilirsiniz. Ceza hukuku, hukukun temel kavramları olarak birçok kaynakta yerini almıştır. Ceza hukuku neleri kapsar sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ceza Hukuku Nedir?

Hukuk denildiğinde akla gelen kavramların başında ceza hukuku gelir. Ceza hukuku, hukuka aykırı olan davranışlar içinde suç oluşturan hususları araştıran ve inceleyen hukuk dalıdır. Bu kavram maddi ceza hukuku ve şekli ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Maddi ceza hukuku, suça ilişkin yaptırımları ifade eder. Şekli ceza hukuku ise ceza muhakemesi hukuku ile ilgili kavramları içerir. Ceza hukukunun temel amacı kendi araçları ile hukukun düzenlenmesi ve toplumun genel düzeninin sağlanmasıdır.

Ceza Hukuku İlkeleri

Ceza hukuku kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde kamu otoritesi gücü kullanılarak yaptırım uygulanması zorunludur. Ceza hukukuna göre hukuki ilişkilere taraf olan kişiler ile devlet arasında eşitlik söz konusu değildir. Ceza hukuku son çaredir. Söz konusu hukuk kuralları, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde uygulanmalıdır. Bu nedenle ceza hukukunu bir cezalandırma hukuku olarak algılamamak gerekir.

Ceza hukuku ile ilgili kaynakları incelediğinizde ceza hukukunun temel ilkelerinden de bahsedilir. Ceza hukuku ilkeleri aşağıdaki gibidir.

Yasallık

Kusursuz ceza olmayacağı ilkesi

Cezanın şahsiliği ilkesi

Hümanizm ilkesi

Hukuk devleti ilkesi

Ceza Hukuku Kavramları

Ceza hukukunun kaynaklarını doğrudan ve dolaylı kaynaklar olarak ikiye ayırabiliriz. Doğrudan kaynaklar bağlayıcıdır. Dolaylı kaynaklar ise bağlayıcı kaynakların anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştırır. Anayasa, kanun ve uluslar arası hukuk kuralları doğrudan kaynak olarak kabul edilir. Mahkeme içtihatları ve doktrinler ise dolaylı kaynaklardır. Ceza hukuku, normal hiyerarşisinin en tepesinde yer alır. Anayasanın 38. Maddesinde ceza hukuku ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Ceza hukuku ile ilgili düzenleme yapma yetkisi yasal otoriteye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Zaman zaman yapılan güncelleme ile ceza hukuku, dünya standartlarına uygun hale getirilir.