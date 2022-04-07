Çiçek Aşısını Kim Buldu? İlk Çiçek Aşısı Ne Zaman, Nasıl Ve Kim Tarafından İcat Edildi?

Tarihin ilk aşısı olma özelliğini de taşıyan çiçek aşısı ilk olarak bu hastalığa yakalanmış kişiler üzerinde denenmiş bir aşı türüdür. Başarılı sonuçlar alınmasıyla birlikte hastalığa yakalanmayan kişilere vurulan aşı sayesinde çiçek hastalığına yakalanmamak mümkün. Günümüzde etkileri çok ciddi seviyelerde olmayan ancak eski dönemlerde binlerce kişinin vefatıyla sonuçlanan çiçek aşısı ne zaman bulundu, kimlerde denendi pek çok merak edilen detayı bir araya topladık.

Çiçek Aşısını Kim, Ne Zaman Buldu?

Çiçek aşısı ne zaman bulundu diye araştırılacak olursa karşınıza çıkacak ilk isim Edward Jenner olacaktır. İngiliz asıllı bir cerrah olan Edward Jenner küçük bir köyde doğup büyüyen ve babası papaz olan biridir. Eğitim alarak kendini geliştiren ve cerrah olan Jenner uzun yıllar çiçek hastalığı üzerinde çalışmalar yapmıştır. 1775 yılında ve hastalığın en yaygın olduğu dönemlerde başlattığı bu çalışmalar sonucunda bir aşı elde etmiştir. Denenerek başarılı olup olmadığı tespit edilmesi gereken aşı, o dönemler ilk defa köy okulunda eğitim alan ve hastalığa yakalanan çocuklar üzerinde denenmiştir. Aşılama yapılan çiçek hastalığı kapan çocukların bir süre gözlenmesi sonucunda iyileşmeye başlamasıyla çiçek aşısının üretimine başlanmıştır.

Osmanlıda Çiçek Aşısını İlk Kim Kullandı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 1966 yılında tüm dünya üzerinde aşı kampanyaları başlatarak herkesin aşılanmasını sağladığı çiçek aşısı sonraki dönemlerde kimsede görünmez olduğu için zorunlu aşı programlarından çıkarılan bir aşı türüdür. Ancak tarihler 1976'yı gösterdiğinde Somalı ve Etiyopya'da iki kişide yeniden görülmüştür. Bildirilmesi zorunlu hale getirilen aşının dünya üzerindeki öncülüğü aslen Lady Mary Wortley Montagu yapmıştır.

1721 yılında İstanbul'da bulunan ve çiçek hastalığı nedeniyle güzelliği kaybeden bu kadın aslında İngiliz Büyükelçisi'nin eşidir. O dönemlerde İngiltere'ye gönderdiği mektuplarda İstanbul'da çiçek hastalığı bulunan kişilere aşı diye bir şey yapıldığı sıkça yazmıştır. İngiltere'de bu aşının tanınıp dünya çapında yayılması aslına bakarsanız Osmanlı Devleti sayesinde oluyor. Sonrasında diğer ülkelerle birlikte çalışmalara katılan Osmanlı Devleti'nde resmi olarak ilk çiçek aşısı 1885'te kanun çıkarılarak kayıtlara geçiyor.