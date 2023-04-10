Çiftlik hayvanı yetiştiricilerine özel kampanya başlatıldı

Toplam 5 ayrı seçenek sunulan kampanyada; minimum altı ay boyunca ayda iki kez gerçekleşecek çiftlik ziyaretleri, yem analizleri, 24 saat içerisinde tüm besin ihtiyaçlarını ve buna ait olan karışımların oranlarının kontrolü olan rasyon düzenleme ve beslenme hastalıkları danışmanlığı ile daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Düzenledikleri kampanya ile yetiştiricilere daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için destek vermeyi amaçladıklarını belirten YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, "Sürdürülebilir bir yaşam ve gıda arzı için hayvan yetiştiriciliği son derece önemli. Bu nedenle düzenlediğimiz kampanya ile yetiştiricilerimize daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için destek vermeyi amaçlıyoruz. Başlattığımız kampanya beslenme ve yem analizleri, rasyon düzenleme ve çiftlik ziyaretleri gibi hizmetlerle çiftlik hayvanı yetiştiricilerimizin yanında olmayı hedefliyor" dedi.