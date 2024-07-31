Çığlıkara Ormanı Nerede, Hangi İlçede? Antalya Çığlıkara Ormanı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye coğrafi olarak birçok zenginliğe sahip bir ülkedir. Bu zenginlik onu daha değerli kılmakla beraber yerli yabancı birçok insan bu doğa harikalarını ziyaret etmek için can atar. Ormanlar açısından da zengin olan Türkiye Antalya şehrindeki birkaç ormanıyla dikkat çeker ve birçok doğa tutkunu insan için vazgeçilmez bir şehirdir. Bu ormanlardan biri Çığlıkara Ormanıdır. Antalya Çığlıkara Ormanı nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları ormanları incelerken karşımıza çıkması muhtemeldir.

Çığlıkara Ormanı Nerede, Hangi İlçede?

Antalya içerisinde gizli cennet olarak göze çarpan çığlıkara ormanları dünyada nadir olarak bulunan sedir ağaçlarının yayılım alanıdır. Gözlerinizi alamayacağınız güzellikte bir ekosistem mevcuttur. Elmalı Şehir Merkezinden 16 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen içerisine giden bir araba yolu mevcut değildir ancak yürüyüş yaparak girilebilir. Türkiye'de ender bulunan bitki türleri ve çeşitli bir hayvan popülasyonu bulunur.

Antalya Çığlıkara Ormanı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çığlıkara Ormanı, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği ve ekolojik önemi ile de dikkat çeker. Orman, Türkiye'nin en büyük ve en iyi korunmuş sedir ormanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu sedir ağaçları, hem estetik değerleri hem de ekosistem üzerindeki olumlu etkileri ile bilinir. Ormanın yüksekliği, 1000 ila 2200 metre arasında değişir. Bu yükseklik farkı, ormanın farklı bitki türlerine ve hayvanlara ev sahipliği yapmasını sağlar. Çığlıkara Ormanı'nda, sedir ağaçlarının yanı sıra, karaçam, ardıç ve meşe gibi ağaç türleri de bulunur.

Çığlıkara Ormanları Tabiat Koruma Alanı Antalya ili Elmalı ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir merkezinden uzaklığı yaklaşık olarak 60-70 kilometre mesafede bulunur. Günçalı ya kadar araçla ulaşım mevcuttur. Giriş ücreti yoktur.