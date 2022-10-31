Çin Atasözleri – Doğa, Hayat, Ölüm Üzerine Bilgelik Dolu, En Güzel Çin Atasözleri ve Anlamları

Çin atasözleri geniş bir coğrafyaya yayılan bir medeniyetin atasözleri olduğu için diğer medeniyetler ya da uygarlıklar hakkında olabilmektedir. Türkler için söylenen Çin atasözleri de hem merak edilen hem de internette sık araştırılan sözlerdir. Bu yazımızda hem doğru bilgileri sizin için hazırladık hem de düşündüren Çin atasözleri ile ilgili listeler hazırladık. Duyulmamış Çince güzel atasözleri nelerdir? Buyurun detaylara.

Çin Atasözleri

Merak edilen başlıklar içinde Çin atasözlerine sizler de rastlıyor ya da merak ediyorsanız çeşit çeşit Çin atasözünü sizin için liste halinde hazırladık. Hem toplumsal konulardan bahsetmeleri hem de düşündüren atasözlerinin bulunması ile büyük kültürlerden biri olan Çin kültüründe öne çıkan ve araştırılan atasözleri listesine geçelim;

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.

Ancak durgun su yıldızları yansıtır.

Atı eyeri ile kıymet biçme.

Bir defa görmek bin defa görmekten daha kıymetlidir.

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri ise doğmamıştır.

Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama.

Duyduğuma inanmam; gördüğümün yarısına, yaptığımın tamamına inanırım.

Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planlar gerçekleştiremezsin.

Fısıldanan sözler, çoğu zaman yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.

Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.

Yürüyen bir aptal oturan iki akıllıdan daha çok yol alır.

Zenginlik gübredir. Yalnızca saçıldığında yararlı olur.

Verdiklerin, aldıklarından daha değerli değil.

Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, ayakta yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma.

Mahalledeki bütün köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf değildir.

Türkler İçin Söylenen Çin Atasözleri

Tarih sahnesinde sık sık karşı karşıya gelen Çinliler ve Türkler birbirlerinden etkilendikleri kadar birbirlerini de oldukça etkilemişlerdir. Özellikle Türklerin Çin seferleri oldukça ünlenmiş ve hatta destanlara konu olmuştur. Çinliler, kuruldukları andan itibaren sıklıkla karşılaştıkları Türkler ile ilgili söyledikleri atasözleri ile de bilinmektedirler. Türkler için söylenen Çin atasözleri ise şöyledir;