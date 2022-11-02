Çınar’ın fotoğrafı öğrencılere örnek oldu

İzmir'in Buca ilçesindeki Saadet Emir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Çınar Çobanoğlu (10) teneffüslerde merdivene oturup kitap okudu, test çözdü. Çınar'ın bu örnek davranışı nöbetçi bir öğretmenin dikkatini çekti ve o anın fotoğrafını çekip Okul Müdürü Saadettin Koyuncu'ya attı. Koyuncu da bu fotoğrafı okulun sosyal medya hesabından 'Böyle çocuklarımız olduğu sürece iyi yoldayız' diyerek paylaştı. Çınar'ın örnek davranışını gören okuldaki diğer öğrenciler de teneffüslerde kitap okuyup test çözmeye başladı. Teneffüslerde okulun merdivenleri kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Ortaya çıkan tablo öğretmenleri ve çocukların ailelerini gururlandırdı. SABAH'a konuşan küçük Çınar, "Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Kitap okumayı ve okulumu çok seviyorum. Davranışımın diğer öğrencilere de örnek olmasından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

Buca ilçesinin en başarılı okullarından biri olan Saadet Emir Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ali Çınar Çobanoğlu, teneffüs aralarında zaman kütüphanede bazen de merdivenlere oturarak kitap okuyup, test çözdü. Teneffüsleri bile ders çalışıp okuyarak geçiren Çınar'ın örnek davranışı öğretmenlerini de duygulandırdı. O sırada okulda nöbetçi olan bir öğretmen büyük mutluluk yaşayarak Çınar'ı merdivende kitap okurken fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Nöbetçi öğretmen bu fotoğrafı okul müdürü Saadettin Koyuncu'ya 'Hocam merhaba. Bu öğrenci merdivende nöbetim boyunca her teneffüs ya kitap okudu, ya da test çözdü. Çınar Ali Çobanoğlu 5/N. Cuma bayrak töreninde seni gururla tanıştıracağız. Arkadaşlarına bir de süprizi olacak' şeklinde mesajla birlikte gönderdi.

MERDİVENLER DOLUP TAŞTI

Müdür Koyuncu da bu fotoğrafı diğer öğrencilere örnek olması açısından okulun sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Koyuncu Çınar'ın kitap okurken çekilmiş fotoğrafının altına, "Seminerdeyim. Bir öğretmenim Watsapp'tan mesaj yolladı. Bu çocuk, asık olan yüzünü, yorgun olan gününü gülistana çevirdi. Böyle çocuklarımız olduğu sürece iyi yoldayız" diye yorum yaptı. Okulun sosyal medya hesabını takip eden öğrenciler de Çınar'ı örnek aldı. Çınar'ın örnek davranışı okuldaki 1500 öğrenciye bulaştı. Teneffüslerde okulun merdivenleri kitap okuyan öğrencilerle dolup taştı. Ortaya çıkan tablo öğretmenleri ve çocukların ailelerini gururlandırdı.

UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM

Okul yönetimi tarafından ödüllendirilen Çınar Çobanoğlu, "Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. Kitap okumayı ve okulumu çok seviyorum. Farkında olmadan öğretmenlerim fotoğrafımı çekip paylaşmış. Davranışımın diğer öğrencilere de örnek olmasından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

OĞLUMLA GURUR DUYDUM

Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen anne Çiğdem Yıldırak (41), "Oğlum kitap okumayı çok seviyor. Okulda bazen kütüphanede bazen merdivenlere oturup kitap okur, test çözer. Okul müdürümüz oğlumun fotoğrafını okulun sosyal medya hesabından paylaşmış. Okuldaki yüzlerce öğrenciye örnek olmuş. Çocuklar da oğlum Çınar gibi merdivenlere oturup kitap okumaya başladı. Çok mutlu oldum. Çınar okul yönetimi tarafından ödüllendirildi. Oğlumla gurur duydum" diye konuştu.