Çince Hayvanlar - Çince Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Çince hayvan isimleri, sadece o hayvanın adını ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda dilin tonlarını ve karakterlerini anlamak için bir fırsat sunar. Bu isimler, Çin kültürünün doğayla olan derin bağını, mitolojik inançlarını ve geleneklerini de yansıtır. Çince hayvanlar - Çince hayvan isimleri, okunuşları ve Türkçe karşılıklarını öğrenmek, sadece dilin yapısal yapısını değil, aynı zamanda Çin kültürünün derinliklerini de anlamanın bir yoludur.
Çince Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları
- Köpek - 狗 - Gǒu
- Kedi - 猫 - Māo
- Kuş - 鸟 - Niǎo
- Balık - 鱼 - Yú
- Fare - 鼠 - Shǔ
- Tavşan - 兔子 - Tùzi
- At - 马 - Mǎ
- Öküz - 牛 - Niú
- Kaplan - 老虎 - Lǎohǔ
- Ejderha - 龙 - Lóng
- Yılan - 蛇 - Shé
- Koyun - 羊 - Yáng
- Maymun - 猴子 - Hóuzi
- Horoz - 公鸡 - Gōngjī
- Tavuk - 母鸡 - Mǔjī
- Tavşan - 兔子 - Tùzi
- Panda - 熊猫 - Xióngmāo
- Fil - 大象 - Dàxiàng
- Zürafa - 长颈鹿 - Chángjǐnglù
- Aslan - 狮子 – Shīzi
- Kelebek - 蝴蝶 - Húdié
- Arı - 蜜蜂 - Mìfēng
- Karınca - 蚂蚁 - Mǎyǐ
- Timsah - 鳄鱼 - Èyú
- Kartal - 鹰 - Yīng
- Köpekbalığı - 鲨鱼 - Shāyú
- Baykuş - 猫头鹰 - Māotóuyīng
- Penguen - 企鹅 - Qǐ'é
- Sincap - 松鼠 - Sōngshǔ
- Yarasa - 蝙蝠 - Biānfú
- Kanguru - 袋鼠 - Dàishǔ
- Zebra - 斑马 - Bānmǎ
- Salyangoz - 蜗牛 - Wōniú
- Kertenkele - 蜥蜴 - Xīyì
- Kaplumbağa - 乌龟 - Wūguī
- Baykuş - 猫头鹰 - Māotóuyīng
- Su Samuru - 海獭 - Hǎitǎ
- Gergedan - 犀牛 - Xīniú
- Leopar - 豹 - Bào
- Flamingo - 火烈鸟 – Huǒlièniǎo
Çince'de hayvan isimleri, farklı karakterlerin kombinasyonuyla temsil edilir ve her bir karakter, belirli bir sesi veya anlamı ifade eder. Çince karakterlerin ve okunuşlarının yanı sıra hayvanların sembollerini de anlamak, dilin ve kültürün derinliklerini keşfetmek için harika bir başlangıç olabilir.