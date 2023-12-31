Çince Hayvanlar - Çince Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Çince hayvan isimleri, sadece o hayvanın adını ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda dilin tonlarını ve karakterlerini anlamak için bir fırsat sunar. Bu isimler, Çin kültürünün doğayla olan derin bağını, mitolojik inançlarını ve geleneklerini de yansıtır. Çince hayvanlar - Çince hayvan isimleri, okunuşları ve Türkçe karşılıklarını öğrenmek, sadece dilin yapısal yapısını değil, aynı zamanda Çin kültürünün derinliklerini de anlamanın bir yoludur.

Çince Hayvan İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Karşılıkları

Köpek - 狗 - Gǒu

Kedi - 猫 - Māo

Kuş - 鸟 - Niǎo

Balık - 鱼 - Yú

Fare - 鼠 - Shǔ

Tavşan - 兔子 - Tùzi

At - 马 - Mǎ

Öküz - 牛 - Niú

Kaplan - 老虎 - Lǎohǔ

Ejderha - 龙 - Lóng

Yılan - 蛇 - Shé

Koyun - 羊 - Yáng

Maymun - 猴子 - Hóuzi

Horoz - 公鸡 - Gōngjī

Tavuk - 母鸡 - Mǔjī

Tavşan - 兔子 - Tùzi

Panda - 熊猫 - Xióngmāo

Fil - 大象 - Dàxiàng

Zürafa - 长颈鹿 - Chángjǐnglù

Aslan - 狮子 – Shīzi

Kelebek - 蝴蝶 - Húdié

Arı - 蜜蜂 - Mìfēng

Karınca - 蚂蚁 - Mǎyǐ

Timsah - 鳄鱼 - Èyú

Kartal - 鹰 - Yīng

Köpekbalığı - 鲨鱼 - Shāyú

Baykuş - 猫头鹰 - Māotóuyīng

Penguen - 企鹅 - Qǐ'é

Sincap - 松鼠 - Sōngshǔ

Yarasa - 蝙蝠 - Biānfú

Kanguru - 袋鼠 - Dàishǔ

Zebra - 斑马 - Bānmǎ

Salyangoz - 蜗牛 - Wōniú

Kertenkele - 蜥蜴 - Xīyì

Kaplumbağa - 乌龟 - Wūguī

Baykuş - 猫头鹰 - Māotóuyīng

Su Samuru - 海獭 - Hǎitǎ

Gergedan - 犀牛 - Xīniú

Leopar - 豹 - Bào

Flamingo - 火烈鸟 – Huǒlièniǎo

Çince'de hayvan isimleri, farklı karakterlerin kombinasyonuyla temsil edilir ve her bir karakter, belirli bir sesi veya anlamı ifade eder. Çince karakterlerin ve okunuşlarının yanı sıra hayvanların sembollerini de anlamak, dilin ve kültürün derinliklerini keşfetmek için harika bir başlangıç olabilir.