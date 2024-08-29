Çinili Köşk Nerede, Hangi İlçede? Çinili Köşk Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 yılında yaptırılan ve Sırça Köşk, Sırça Saray olarak da adlandırılan Çinili Köşk birçok özelliğinin yanı sıra en eski Osmanlı sivil mimarlık örneklerinden biridir. Köşk, çini dekorları ile Selçuklu etkileri taşıyan erken dönem bir Osmanlı örneği olarak yerini almaktadır. Mozaik çinilerle süslü olan bu köşkü görmek isteyenler için Çinili Köşk nerede ve hangi ilçede, Çinili Köşk yol tarifi ile nasıl gidilir cevap aranan sorulardan bazılarıdır.

Çinili Köşk Nerede, Hangi İlçede?

Osmanlı dönemi sivil mimarinin en eski örnekleri arasında yer alan Çinili Köşk İstanbul'un Fatih ilçesindedir.

Çinili Köşk Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çinili Köşk İstanbul Arkeoloji Müzesi kompleksinde yerini almaktadır. Köşk, Sultanahmet Semti'ndeki Gülhane Parkı girişinin sağında Topkapı Sarayı Müzesi'ne çıkan Osman Hamdi Bey yokuşu üzerinde yerini almaktadır.