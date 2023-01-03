Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Matematik Seferberliği başlatıldı

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak, öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de başlatıldı.

Öğrencilerin matematik dersinde fonksiyonlar konusunu kavramak adına düzenlenen etkinlikte matematiği Oyunlaştırarak öğrencilerin dersten keyif almalarını ve akran öğretimi tekniğiyle konuyu tüm öğrencilerin kavraması amaçlanıyor. Her cevabın bir harfe ulaştırdığı şifreli etkinliğinde, şifreyi ilk bulan takım etkinliğin kazananı oldu. Etkinlik sonunda öğrenciler bu şekilde matematiği eğlenerek öğrendiklerini ifade ettiler.

İlçe genelinde başlatılan etkinlik ile ilgili açıklama yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Matematik Seferberliği kapsamında Cizre'de Bakanlığımızca hayata geçirilen ve "Her Yerde Matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği programı ile öğrencilerimizde matematik önyargısının kırmak üzere çok güzel bir seferberlik başlattık" dedi.

İke, "Matematiğin alan becerilerini günlük hayatla ilişkili hâle getirebilmek üzere başlatılan çalışmaya öğretmenlerimizden de güzel geri dönüşler aldık. İnanıyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz matematiği severek bunu günlük hayatlarında kullanabilen, analitik düşünen, bilgileri işlemede bağlantılar kurabilen ve yeni fikirler oluşturabilen bireyler olarak doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğreneceklerinin teknikleri öğrenecekler"

Matematik Seferberliği kapsamında matematik atölyeleri ve okullarda matematik koridorları kurulmaya başlandığına vurgu yapan İke,"bu atölyelerde öğretmenlerimiz öğrencilerine kutup bilinci ve buna bağlı iklim değişikliği farkındalığı kazandırabilmeleri, kutup araştırmalarında matematiğin önemini anlamaları ve bu konuda Avrupa Birliği projeleri üreterek çalışmalarını yabancı ülkelerdeki ortaklarıyla paylaşmaları konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda eTwinning ve TÜBİTAK projelerine katılımını artırmayı sürdürüyoruz"

İke,"Matematik Seferberliği çalışmaları kapsamında Bakanlıkça hazırlanan "Matematik Dijital Eğitim Platformu" ile öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri; konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçleri de destekleniyor" dedi.