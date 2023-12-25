Öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıyla felsefe eğitimi odaklı bir bakış açısına yatırım yapan YETEV Okulları, bu farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla 2. Çocuklar için Felsefe Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından "Felsefe ve Varoluş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Çocuklar İçin Felsefe" projesinin YETEV okullarındaki özellikli ve özgün projelerden biri olduğunu, özel okulculuk yapmak için bu işi yapmadıklarını söyledi. Misyonlarının; eğitime yeni soluklar kazandırmak, yeni açılımlar getirmek, yeni örnekler icra edip bunları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşmak olduğunu belirten Erdoğan, "Montessori eğitiminde Türkiye'de en önde olmamız bundan kaynaklanıyor. Program ve Yayın Geliştirme Birimi (PROGEL) gibi önemli bir programla materyal geliştirme birimimizi yıllardır destekliyor olmamız bundan kaynaklanıyor ve bu projelerimizden bir tanesi de Çocuklar İçin Felsefe" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE UMUT IŞIĞI"

İlkokul çağlarından itibaren çocukların sorgulayan bireyler olması ve analitik düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi için bu dersi uyguladıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'de sınav merkezli eğitim sisteminin bir sorun olduğunu ifade ederek bu durumun net çözümünün olmadığını ancak bu soruna Çocuklar İçin Felsefe dersinin bir umut ışığı olduğunu düşündüğünü söyledi. Çalışmanın diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını ümit ettiğini aktaran Erdoğan, muhakeme kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şehitlerimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Gazze'de, Filistin'de devam eden bir katliam, bir soykırım var ve çocuklarımız hakikaten bunları görerek büyüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunları sorgulamaları, bunların derininde neyin yattığını anlamaları için bu muhakeme yeteneğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Çünkü takdir edersiniz ki mesela bir Filistin davası, bir Filistin meselesi var. 70 yılı aşkın bir tarihi var ama her bir çocuğumuza gereğince bu hikâyeyi belki aktaramıyoruz. İlgisini çeken oluyor, çekmeyen oluyor. Çocuğun kendi dikkat dağınıklığı içerisinde konumlandıramamış olabiliyorsunuz. Böyle bir olay gelip çattığı zaman da çocuğumuz tabii ki bocalayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor. Ama doğru soruları sorduğu zaman, eminim ki bu tür meseleleri nasıl karşılayacaklarını, tekrar etmemesi için yetişkinliklerinde neler yapmaları gerekeceğini daha iyi takdir ve tespit edeceklerdir. Bu sebeple buna çok ihtiyacımız var." Erdoğan, bu sorgulamaları yeniden yapacak ve dünyada insanlığa yeniden izzetini, onurunu kazandıracak nesilleri yetiştirmek için bu hikmeti kovalama uğraşına dahil olan daha çok çocuğu yetiştirmenin büyük önem arz ettiğini söyledi.

VAROLUŞ KRİZLERİ

Açılış konuşmalarının ardından, Öğr. Görevlisi İrem Özhamaratlı Akay, "Felsefi Bir Tavır Olarak Varoluşçuluk" adlı ÇİFx konuşmasında şöyle konuştu: "Varoluşçuluk, temel olarak aslında hepimizin kendimize zaman zaman sorduğumuz şu gibi sorulara cevap aramamız üzerine yola çıkar: Ben kimim? Yaşamımın bir anlamı var mı? İnsan olmak ne demek? Bu sorulara cevap olarak aslında farkında olalım ya da olmayalım varoluşçulukla çoktan tanışmışızdır." dedi. Varoluşun varlığı üzerine felsefik sorular soran Akay, "Varolması için ne gerekir bir insanın? Bilgi mi gereklidir? Bilmek, bir konuda malumat edinmek, soyut düzeyde öğrenilme bilginin sentezlenmesi… Bunlar bilimi ve kavramsal dünyayı oluşturma açısından son derece kıymetlidirler fakat bu bilme faaliyeti o insanın var olduğu anlamına gelir mi? Şimdi ise yapay zihinlerle karşı karşıyayız. Var olmak; eğer objektif, bilimsel bilgi alanında faaliyet göstermekse bu durumda yapay zihinler vardır, varoluş gösterir diyebilir miyiz? Adalet, özgürlük, değerler, insan hakları üzerine yazılmış binlerce kitap, milyonlarca fikir olmasına rağmen biz neden bugün insanlık adına böyle krizler yaşıyoruz? Medeniyet krizleri, kültür krizleri, değerler krizleri…Bunların sebebi bu konuda yeterince nesnel bilgi edinememiş olmamız mıdır? Bizim insan hakları ihlalleri yüzünden yaşadığımız krizler bilgisizlikten kaynaklanan krizler midir? Hayır, tüm bunlar aslında varoluş krizleridir" diye konuştu.