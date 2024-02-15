Gönüllü Duygu Seleoğlu projenin örnek olduğunu öğrencilerin kitapları hem okulda hem de evde anneleri ve babalarıyla birlikte okuduklarını ifade ederken, bir başka gönüllü Ayris Seyhan ise, 'Çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluk, enerji muhteşemdi. Okuma hevesleri hep daim olsun" diye konuştu.

Gönüllü Dicle Deran ise; "Her çocuk geleceğin yetişkinidir. Çocuklar okusun, çocuklar kitaplarla büyüsün, çünkü geleceği onlar değiştirecek" ifadelerini kullanırken, Gülücük İçin + 1 Gönüllü Topluluğu ekibinden Sevilay Kaplan ise çocuklar için etkinliklerin devam edeceğini, elele dayanışma içinde "çocuklar için gülücük için" dedi.