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Giriş Tarihi: 15.2.2024 13:56 Son Güncelleme: 15.2.2024 16:57

Çocuklar kitaplarla büyüsün

Gülücük İçin + 1 Gönüllü Topluluğu sosyal sorumluluk projelerine bütün enerjisiyle durmadan devam ediyor. Topluluk üyeleri Adana’nın Yüreğir ilçesinde ilköğretim okulu öğrencileriyle ‘’Okuyoruz’’ etkinliği gerçekleştirirken, kitap hediye ettiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuklar kitaplarla büyüsün

Gönüllü Duygu Seleoğlu projenin örnek olduğunu öğrencilerin kitapları hem okulda hem de evde anneleri ve babalarıyla birlikte okuduklarını ifade ederken, bir başka gönüllü Ayris Seyhan ise, 'Çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluk, enerji muhteşemdi. Okuma hevesleri hep daim olsun" diye konuştu.

Gönüllü Dicle Deran ise; "Her çocuk geleceğin yetişkinidir. Çocuklar okusun, çocuklar kitaplarla büyüsün, çünkü geleceği onlar değiştirecek" ifadelerini kullanırken, Gülücük İçin + 1 Gönüllü Topluluğu ekibinden Sevilay Kaplan ise çocuklar için etkinliklerin devam edeceğini, elele dayanışma içinde "çocuklar için gülücük için" dedi.

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Çocuklar kitaplarla büyüsün
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