Çocuklar yüz yüze eğitime başlamalı

Eğitim seviyesinin yetersiz kalması ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin yanı sıra çocuklarda uzun süreli yalnızlık nedeniyle depresyon riskinin arttığını ifade eden Uzm. Dr. Taner Canatar, "Bu süreç sadece çocukların değil, ebeveynlerin de bedensel ve ruhsal olarak etkilendiği bir sürece dönüştü. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki izolasyon döneminde ruh sağlığında bozulma, depresyon, anksiyete oranları arttı. Unutulmamalıdır ki sağlık ve öğrenme arasındaki güçlü bağlantının kurulması ancak ruh sağlığı ile sağlanabilir. Hem beden hem ruh sağlığı iyi olan çocukların gelişimleri ve öğrenme süreçleri daha verimli geçmektedir" dedi.

OKUL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM SAĞLAR

Çocukların okullardan sadece eğitim ve öğretim anlamında faydalanmadığını vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Göksu Telmaç, "Okul, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimleri, organize olabilmeleri, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri, yaratıcılık özellikleri, akran ilişkileri için de oldukça fayda sağlamaktadır. Yalnızlık faktörünün çocuk ve ergenlerde depresyon riskini 3 kat arttırdığı saptanmıştır. Pandemi döneminde akranlarıyla yüz yüze görüşememeleri özellikle ergenlerin sosyal ve duygusal gelişimleri açısında oldukça olumsuz sonuç göstermiştir" diye konuştu.

EĞİTİMCİLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Okullar açıldığında bir zorlu görevin de eğitimcilere düştüğünü ifade eden Psikolog Seda Işık, "Pandemi sürecinde çocuğun yaşadığı sıkıntılar akademik başarısına ve sosyal ilişkilerine de yansıyacağından, öğretmen gözlemi ve doğru yönlendirmesi oldukça önemlidir. Öğretmenler eğitimin yanı sıra çocukların birbirleriyle zaman geçirebilmelerini sağlarken kaygı, depresyon, yeme, uyku ve dikkat konuları üzerinde de oldukça dikkatli gözlem yapmalıdır. Henüz devam eden pandemi sürecinde okulların açılmasından etkilenen çocuk gruplarını; duygusal olarak hassas olan, sosyal ilişkilerinde sıkıntı yaşayan, akademik öğrenmede zorlanan ve dikkat problemleri olan çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların genel olarak kaygılı olup olmadıklarını anlamak için bazı ipuçlarına ihtiyacımız vardır; pandemi sürecinden dolayı okula karşı güvensiz hissetmesi, akademik anlamda öğrenmeye hazır hissetmemesi, başarısıyla ilgili performans kaygısı yaşaması, uzun süre sonra görüştüğü arkadaşlarıyla ilişkilerinde sıkıntı yaşama endişesi, sağlığıyla ilgili endişelenmesi, okula gelmesi nedeniyle hem kendisinin hastalanmasından hem de hastalığı aile bireylerine bulaştıracağı düşüncesinden dolayı duyduğu korkusu gibi gözlemlenebilir semptomları vardır" diye konuştu.