Çocuklara okul öncesinde afet bilinci aşılanacak

Lisede afetlerle mücadelede iyi uygulama örnekleri, afetlere karşı dirençli yaşam alanları, mekânın özelliklerine göre afetlerden korunma uygulamalarına karar verebilme ve afetlerden korunma amacı ile afet bilinci oluşturmanın faydaları yansıtılacak. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejiler tartışılacak. Türkiye'de suyun ve toprağın sürdürülebilir kullanımına yönelik bilgi verilecek. Türkiye'deki bitki topluluklarında görülen değişim ve sürekliliği algılayabilme, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar geliştirebilmeye yönelik eğitim sunulacak. Öğrenciler, farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerde çevre sorunlarının incelenmesi amacıyla hazırlanan politika ve uygulamaları karşılaştıracak. Doğal çevrenin korunması amacıyla yapılan organizasyon ve anlaşmaların etkisine ilişkin bilgi toplayıp çevre sorunlarına çözüm üretecekler.