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Giriş Tarihi: 9.5.2024 09:44

Çocuklara okul öncesinde afet bilinci aşılanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere doğal afetlere karşı bilinçli olmaları için her kademede eğitim verecek. Yeni müfredatla 11 ve 12. sınıf coğrafya içerikleri hariç tüm konular zorunlu dersler kapsamında öğrencilere kazandırılacak. Henüz okul öncesi dönemde öğrencilere tehlike ve kaza durumlarına karşı kendini koruyup neler yapması gerektiği konusunda bilgi verilecek. İlkokulda afet türlerini tanıyabilme, acil durumlardaki davranışlar, yetkililerle etkili iletişim kurabilme, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler gösterilecek. Öğrencilere yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyebilme yetkinliği kazandırılacak.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Çocuklara okul öncesinde afet bilinci aşılanacak

Lisede afetlerle mücadelede iyi uygulama örnekleri, afetlere karşı dirençli yaşam alanları, mekânın özelliklerine göre afetlerden korunma uygulamalarına karar verebilme ve afetlerden korunma amacı ile afet bilinci oluşturmanın faydaları yansıtılacak. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik stratejiler tartışılacak. Türkiye'de suyun ve toprağın sürdürülebilir kullanımına yönelik bilgi verilecek. Türkiye'deki bitki topluluklarında görülen değişim ve sürekliliği algılayabilme, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar geliştirebilmeye yönelik eğitim sunulacak. Öğrenciler, farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerde çevre sorunlarının incelenmesi amacıyla hazırlanan politika ve uygulamaları karşılaştıracak. Doğal çevrenin korunması amacıyla yapılan organizasyon ve anlaşmaların etkisine ilişkin bilgi toplayıp çevre sorunlarına çözüm üretecekler.

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Çocuklara okul öncesinde afet bilinci aşılanacak
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