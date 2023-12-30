Çocuklara yeni yıl sürprizi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin organize ettiği destek kampanyasına Yakın Doğu Üniversitesi'nin pek çok çalışanı da katkı yaptı. Yeni yıl arifesinde, çocukların ihtiyaç duyduğu eldiven, bere, atkı seti, ayakkabı, pijama, ceket, eşofman takımı, mont gibi hediyeler çocuklara mutluluk yaşattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Pazarlama İletişim Müdürü Feyza Bundak ile Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz; SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret ederek hediyeleri teslim etti.

Üstlendikleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla yeni yılda çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade eden YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, "Amacımız, çocuklara sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onların yalnız olmadıklarını hissettirmek. İhtiyaçlarının bulunduğu listelerden yola çıktığımız hediyelerle aslında hayallerine ulaşmalarına bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve beraberindeki heyet, ilk olarak SOS Çocuk Köyü'ndeki çocukların hediyelerini SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu ile Halkla İlişkiler ve Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız'a teslim etti. Ahmet Akarsu, ziyarette KKTC SOS Çocukköyü'nde yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili de bilgi verdi. Akarsu, SOS'in aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile temelli bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.