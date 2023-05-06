Çocukların gelişimini ayrıntılı olarak değerlendirecekler

Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan ve Uzm. Şermin Kuset tarafından gerçekleştirilen GEÇDA Atölyesine, okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler katıldı. Atölye çalışmasına, YDÜ Okul öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dervişe Toklu ve Öğretim Görevlisi Uzm. Hulin Sıddık da katkı sağladı. Atölyede, geleceğin öğretmenlerine, 0–72 ay çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracı olan GEÇDA'yı nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili eğitim verildi.

Atölyede; tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek kriterlerle çocuğu oyun ortamında gözlemlemeye dayanan GEÇDA yönteminin, çocukların gelişimsel özelliklerini belirleme konusunda standart uygulamalara karşı çok daha kolay bir yöntem olduğu vurgulandı. Standart bir materyal seti, el kitabı, GEÇDA formu ve bilgi formu kullanılarak uygulanan GEÇDA; psikomotor, bilişsel, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşuyor. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer alıyor. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen atölye sonunda katılımcılara sertifika da verildi.