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Giriş Tarihi: 5.6.2024 15:02 Son Güncelleme: 5.6.2024 15:07

ÇOİM depremzede çocuklara... ‘Umut’ olmaya devam ediyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle Kahramanmaraşlı merkezlerde uzuv ya da uzuvlarını kaybeden depremzede çocukların tedavileri için kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), hizmet vermeye devam ediyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇOİM depremzede çocuklara... ‘Umut’ olmaya devam ediyor

Tedavisi süren çocukları çeşitli zamanlarla merkezde ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Tuncel, Adana merkezin yanı sıra Adıyaman'dan da gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Merkez bahçesine kurulan çocuk oyun alanını da inceleyen Prof. Dr. Tuncel, birlikte çalışmanın gelecekte daha güvenli ve dayanıklı toplumları inşa etmenin önemli olduğunu kaydetti.

"Çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin görevi" diyen Prof. Dr. Tuncel, "Çocuk İyilik Merkezi'mizle sevgili çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Bu evlatlarımızın ihtiyaç duydukları bütün rehabilitasyonlarını yapabilmek, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla depremin hemen ardından çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm hayırseverlere çocuklarımız adına minnettarız" dedi.

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ÇOİM depremzede çocuklara... ‘Umut’ olmaya devam ediyor
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