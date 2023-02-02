Çoklu Zeka Kuramı Nedir? Çoklu Zeka Kuramı Kimin, İlkeleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Eğitime farklı bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı, Harvard Üniversitesinin eğitimcilerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Ortaya çıktığı ilk yıllar dahil olmak üzere tüm dünyada büyük ses getirmiştir. Günümüzde hala geçerliliğini korumakta olan çoklu zeka kuramı hakkında merak edilen sorular "Çoklu zeka kuramı nedir, ilkeleri, özellikleri, örnekleri nelerdir ve çoklu zeka kuramı neyi savunur?" şeklindedir.

Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

1983 yılında Howard Gardner tarafından açıklanan çoklu zeka kuramı; zekayı tek ve baskın bir yetenekten ziyade çeşitli ve özel boyutları olan bir model olarak tanımlamıştır. İnsanların kesinlikle bir zeka bölümü ile etiketlenmemesi gerektiğini savunur.

Çoklu zeka kuramı, zekanın birden çok alanda ölçülebilir, çok yönlü, doğuştan kalıtımla geldiğini ve geliştirilebilir olduğunu kanıtlayarak her insanda 8 farklı zeka bölümü bulunduğunu söyler. Bu zekal bölümleri şu şekildedir:

Mantıksal- Matematiksel: Bu alan, mantık, soyutlamalar, nedenlenme, sayılar ve eleştirel düşünme ile ilgilidir. Sözel- Dilsel: Bu alan, kelimeler ile konuşma, yazma becerisi ile ilgilidir. Yüksek sözel ve dilsel zekaya sahip insanlar için kelimeleri ve dilleri öğrenmek kolaydır. Okuma yazma, hikayeler anlatma ile birlikte hatırlamada iyidir. Görsel- Mekansal: Bu alan, zihnin gözü ile görselleştirme yeteneğiyle ön plana çıkar. Bu zeka türüne uygun olan meslekler; tasarımcı, artist ve mimarlık gibidir. İçsel- Kişiye Dönük: Kişinin kendi hakkında sahip olduğu gerçek bilgi ve anlayış ile uyumlu davranışlar sergilemesi. Bu kişilerin kendileri tanıma yeteneği oldukça yüksektir. Sosyal- Kişiler Arası: Bireyin çevresinde bulunan kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama ve yorumlama konusunda oldukça yeteneklidir. Müzik- Ritmik: Bireyin müzik ve ritmik formlar ile kendilerine ifade edebilme, müziklerin ritimlerini algılayabilme yeteneklerinin fazla olmasıdır. Genellikle müzikal kompozisyon ve performansta iyidirler. Bedensel- Kinestetik: Bu zeka, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi fiziksel özelliklerin yanında; dokunsal nitelikteki bazı becerileri içerir. Doğa: Doğayı tanıma, anlama, yaşayan canlıları yorumlama, doğanın dengesini anlama, canlıları tanıma ve sınıflandırma yeteneğinin bulunmasıdır.

Çoklu Zeka Kuramı İlkeleri Nelerdir?