Çoklu Zeka Kuramı Nedir? Çoklu Zeka Kuramı Kimin, İlkeleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Eğitime farklı bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı, Harvard Üniversitesinin eğitimcilerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Ortaya çıktığı ilk yıllar dahil olmak üzere tüm dünyada büyük ses getirmiştir. Günümüzde hala geçerliliğini korumakta olan çoklu zeka kuramı hakkında merak edilen sorular "Çoklu zeka kuramı nedir, ilkeleri, özellikleri, örnekleri nelerdir ve çoklu zeka kuramı neyi savunur?" şeklindedir.
1983 yılında Howard Gardner tarafından açıklanan çoklu zeka kuramı; zekayı tek ve baskın bir yetenekten ziyade çeşitli ve özel boyutları olan bir model olarak tanımlamıştır. İnsanların kesinlikle bir zeka bölümü ile etiketlenmemesi gerektiğini savunur.
Çoklu zeka kuramı, zekanın birden çok alanda ölçülebilir, çok yönlü, doğuştan kalıtımla geldiğini ve geliştirilebilir olduğunu kanıtlayarak her insanda 8 farklı zeka bölümü bulunduğunu söyler. Bu zekal bölümleri şu şekildedir:
Mantıksal- Matematiksel: Bu alan, mantık, soyutlamalar, nedenlenme, sayılar ve eleştirel düşünme ile ilgilidir.
Sözel- Dilsel: Bu alan, kelimeler ile konuşma, yazma becerisi ile ilgilidir. Yüksek sözel ve dilsel zekaya sahip insanlar için kelimeleri ve dilleri öğrenmek kolaydır. Okuma yazma, hikayeler anlatma ile birlikte hatırlamada iyidir.
Görsel- Mekansal: Bu alan, zihnin gözü ile görselleştirme yeteneğiyle ön plana çıkar. Bu zeka türüne uygun olan meslekler; tasarımcı, artist ve mimarlık gibidir.
İçsel- Kişiye Dönük: Kişinin kendi hakkında sahip olduğu gerçek bilgi ve anlayış ile uyumlu davranışlar sergilemesi. Bu kişilerin kendileri tanıma yeteneği oldukça yüksektir.
Sosyal- Kişiler Arası: Bireyin çevresinde bulunan kişilerin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama ve yorumlama konusunda oldukça yeteneklidir.
Müzik- Ritmik: Bireyin müzik ve ritmik formlar ile kendilerine ifade edebilme, müziklerin ritimlerini algılayabilme yeteneklerinin fazla olmasıdır. Genellikle müzikal kompozisyon ve performansta iyidirler.
Bedensel- Kinestetik: Bu zeka, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi fiziksel özelliklerin yanında; dokunsal nitelikteki bazı becerileri içerir.
Doğa: Doğayı tanıma, anlama, yaşayan canlıları yorumlama, doğanın dengesini anlama, canlıları tanıma ve sınıflandırma yeteneğinin bulunmasıdır.
Her insan farklı zeka türlerini taşımaktadır.
İnsanın aktif olarak kullandığı zekaları özel bir karışıma sahiptir.
Zeka türlerinin her biri insanda farklı gelişim sürecine sahiptir.
Tüm zeka türleri dinamiktir.
İnsanda bulunan zeka türleri tanımlanabilir ve geliştirilebilir.
Her insan kendinde bulunan zeka türünü geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir.
Her bir zeka türünün gelişimi kendine özgüdür.
Her bir zeka türü, hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından farklıdır.
Bir zekanın kullanımı sırasında diğer zekalardan da faydalanmak mümkündür.
Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inanç türleri zeka türleri gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.
Tüm zeka türleri, insanların kendilerini geliştirmesi yolunda farklı ve özeldir.
İnsan gelişimini değerlendiren bütün bilimsel teoriler çoklu zeka teorisini destekler.
Şu anda bilinen tüm zeka türlerinden farklı zeka türleri de olabilir.