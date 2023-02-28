Comecon Nedir? Comecon Hangi Amaçla Kurulmuştur, Hangi Ülkeler Var?

Comecon nedir ve hangi amaçla kurulmuştur soruları çoğu insan tarafından merak edilmektedir. Comecon, ABD'nin Avrupa'ya ekonomik destek yardımı olan Marshall Planı'na karşı hazırlanan Molotov Planı'yla 1949 tarihinde kurulmuştur. Comecon amacı, komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliğini gerçekleştirmek ve üye ülkelerin sanayileşmesini hızlandırmaktır. Comecon hangi ülkeler var, kurucuları kimlerdir listesi şu şekilde sıralanmaktadır; SSCB, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Macaristan'dır.

Comecon Nedir?

Comecon nedir ve comecon neye karşı kuruldu bunları sırasıyla incelemek gerekmektedir. Comecon, sosyalist ülkeler arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen ekonomik dayanışma sözleşmesi olarak bilinmektedir. Bu ülkeler arasında; SSCB, Macaristan, Bulgaristan, Rusya, Polonya ve Romanya bulunmaktadır. Açılımı ise, karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi olarak akıllarda yer almaktadır. Kominform toplantısı Comecon fikrinin çıkış yeri Moskova'dır, 5- 8 Ocak görüşmeleri yapılmıştır. Ardından da 25.01.1949 tarihinde alınmış olan kararla onay gösterilerek merkez Moskova'da imzalanmış bulunmaktadır. Comecon; 1957 senesinde kurulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının başlangıcı olan Batı Avrupa oluşumuna Doğu Bloğunun yanıtıdır. 1961 senesinde kurulan yapılanmadan Arnavutluk 1962 senesinde geri çekilmiştir. Akıllarda yer alan bir diğer konu ise Comecon'un kominform ile farkı ne sorusudur. Fakat bunun yanıtı tam olarak bilinmemektedir.

Comecon Hangi Amaçla Kurulmuştur, Hangi Ülkeler Var?

Ekonomik yardımlaşma programı olarak tanınan Comecon örgütü, uluslararası bir sözleşmedir. Comecon hangi ülkeler var, Sovyet Rusya başta olmak üzere aralarında Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan yer almaktadır. Türkiye Comecon a üye mi, Comecon neye karşı kuruldu sorularının yanıtları ise metin içerisinde cevaplanmıştır. Bu üye olan ülkeler arasında yapılan ekonomik işbirliği örgütü üyeleri yeryüzündeki ekonomik ve doğal kaynakların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. İşbirliği komitesi üç ana bölüm şeklinde ilerlemektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;