Cool Ne Demek? İngilizce Cool Olmak Nedir, Kime Denir ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce'den dilimize yerleşen ve konuşma dilinde sıkça kullanılan cool kelimesi, anlamından saparak kendine geniş bir kullanım alanı buldu. Öyle ki, Türkçe kelimelerle birleşerek cool olmak, cool tavır, cool takılmak gibi söz gruplarına bile dahil oldu. Daha çok yeni nesil tarafından kullanılan cool kelimesi anlamı yönünden araştırılıyor. "Cool ne demek, kime cool denir?" sorusuna cevap arayanlar için haberimizde "Cool nedir, cool olmak ne anlama gelir?" sorularını yanıtladık ve birkaç örnek cümleyle konuyu pekiştirdik. İşte cool kelimesinin anlamı…

COOL NE DEMEK TÜRKÇE KARŞILIĞI

Cool İngilizce'de "cold, chilly, frosty, frigid" kelimeleriyle anlamdaş olarak "soğuk, serin" anlamlarına gelmektedir. Ancak zamanla bu anlamdan sapıp daha soyut bir anlam kazanmış, insan davranışlarını betimlemek üzere de kullanılır olmuştur. Bu kullanımdaki Türkçe karşılığı "Klas, havalı, karizmatik" kelimeleriyle izah edilebilir. Ancak tam manasıyla çevirmek zordur.

KİME COOL DENİR?

Cool kelimesinin davranış betimlemedeki kullanımının kökünde "isyan ve umursamaz bir tavır" yatmaktadır. Bu ifade kişiye göre değişse de zamanla ortak bir fikir oluşmuş ve "cool" denildiği zaman akıllara benzer görünüş ve davranışa sahip kişiler gelmeye başlamıştır. Cool olarak tanımlanan kişiler çoğunlukla soğukkanlı, umursamaz, olaylara tepkisiz ve kayıtsızdır.

COOL OLMAK NEDİR?

Cool olmak popüler kültürde güzellik ve yakışıklılıktan daha üstün kabul edilen bir olgudur. Özellikle gençler arasında cool olmak ve cool duruş popüler olmanın vazgeçilmez unsurları arasında kabul edilir. Bu kişiler "başkaları ne der?" diye düşünmeyen, dünyanın merkezine kendilerini koyan kişilerdir. Ancak bu noktada cool olmakla megaloman olmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve bu durumu çekici kılanın da tam olarak o ince çizgi olduğu kabul edilir.

COOL ERKEK NE DEMEK?

Cool olma meselesi, gençlerin ve aslında tüm toplumların mutabık olduğu ender meselelerden biridir. Güzellik/çirkinlik kavramları kişiye göre değişse de cool duruş konusunda pek çok kişi ortak bir paydada buluşur. Bu söz grubu, kendinden emin, umursamaz, vurdumduymaz, soğukkanlı ve havalı erkekler için kullanılır.

MODA SEKTÖRÜNDE COOL NE DEMEKTİR?

Cool, moda sektöründe giyim ve tarz dergileri ile kataloglarındaki mankenlerin soğuk ve cansız duruşlarını ifade eden akıma verilen isimdir. Birçok sosyolog tarafından toplumdaki bireyselliğin yükselmesi, toplumsal bakış açısının daralması olarak yorumlanır.