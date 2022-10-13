Çorlulu Ali Paşa Medresesi Nerede? Çorlulu Ali Paşa Medresesi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Yapıldı, Özellikleri Neler?

Osmanlı Devleti Dönemi içerisinde eğitim için önemli adımlar atılmıştır. Bu adımlarda medreselerin önemli bir yeri bulunuyordu. Eğitim sisteminin temel parçası olan medreselerin birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Çorlulu Ali Paşa Medresesi de bu nedenle oldukça önemlidir. Peki, Çorlulu Ali Paşa Medresesi nerede? Bu yazımızda sizin için Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne nasıl gidilir, ne zaman yapıldı, özellikleri neler gibi soruların yanıtlarını derledik.

Çorlulu Ali Paşa Medresesi Ne Zaman Yapıldı?

Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından 1707 yılında yaptırılmıştır. Büyük deprem ile birlikte kullanılamaz hale gelen medrese, günümüzde restore edilerek yeniden ziyarete açılmıştır.

Çorlulu Ali Paşa Medresesi Nerede?

Çorlulu Ali Paşa Medresesi, İstanbul Avrupa Yakası'nın Fatih ilçesinde yer almaktadır. Üstelik medresenin çevresinde pek çok tarihi bina da yer almaktadır. Beyazıt Meydanı, Kapalıçarşı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Çemberlitaş, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi, Nuruosmaniye Camii gibi yapılar; Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne oldukça yakındır. Üstelik Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii de Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne yakın mesafede yer almaktadır.

Çorlulu Ali Paşa Medresesine Nasıl Gidilir?

Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne İstanbul'un her semtinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Medreseye yakın tramvay durağı ve metro durağı var. Bu sayede istediğiniz zaman Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

M2 metro hattının Vezneciler durağında inerek Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca T1 tramvay hattını kullanarak Beyazıt durağında inebilirsiniz.